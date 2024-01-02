Wednesday, 03 January 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

1/2/2024 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 972.21 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 438.7 مليون درهم، و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 533.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وجاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل ، تلتها مبايعة بقيمة 56.4 مليونا في المنطقة نفسها. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 85.48 مليون درهم. وسجلت الرهونات 117.65 مليون درهم، منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 32.3 مليون درهم، و53 رهن فلل وشقق بقيمة 85.35 مليون درهم. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 249.47 مليون درهم.

MENAFN02012024000110011019ID1107678628

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث