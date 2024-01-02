1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 972.21 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 438.7 مليون درهم، و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 533.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وجاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل ، تلتها مبايعة بقيمة 56.4 مليونا في المنطقة نفسها. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 85.48 مليون درهم. وسجلت الرهونات 117.65 مليون درهم، منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 32.3 مليون درهم، و53 رهن فلل وشقق بقيمة 85.35 مليون درهم. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 249.47 مليون درهم.