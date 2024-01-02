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مجموعة دبي للمجوهرات تمنح 8 كيلوغرامات ذهباً لفائزين بمهرجان للتسوق

1/2/2024 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع بداية الأسبوع الرابع لمهرجان دبي للتسوق، أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن الفائزين المحظوظين خلال السحوبات التي أقيمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للمهرجان. وحصل 32 فائزاً على ربع كيلوغرام ذهب لكل منهم، بالإضافة إلى 90 رابحاً خلال السحوبات الرقمية، حصل كل منهم على سبائك ذهبية بوزن 10 غرامات لكل منهم.

فرص ذهبية

ولا يزال لدى المتسوقين فرص ذهبية للانضمام إلى سلسلة الانتصارات هذه من خلال الاستمتاع بالعروض الاستثنائية في أي من منافذ المجوهرات المشاركة البالغ عددها 275 في جميع أنحاء المدينة حتى 14 يناير. ومع إنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات الذهبية أو الماسية أو اللؤلؤية، يمكن للمتسوقين دخول سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات. 25 كيلو غراماً من الذهب في انتظار 300 رابح محظوظ طوال مدة الحملة. ولزيادة فرص الفوز، سيتلقى العملاء قسيمتين للسحب عند شراء مجوهرات ألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين.

جوائز

وتتيح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 غرام ذهب لكل منهم) كل يومين من حتى 14 يناير 2023. وهناك 20 فائزاً يحصل كل منهم على 1⁄4 كيلوغرام من الذهب خلال السحوبات الكبرى.

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