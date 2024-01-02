«هاليبرتون» تؤسس منشأة في «حرة الحمرية»

«هاليبرتون» تؤسس منشأة في «حرة الحمرية»
التاريخ
1/2/2024 7:24:03 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أبرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اتفاقية مع شركة ((هاليبرتون)) الأمريكية لخدمات الطاقة، حيث أعلنت الشركة زيادة استثماراتها وتوسيع حضورها في الدولة عبر تأسيس منشأة لمعايرة أدوات الحفر على مساحة تبلغ نحو مليون قدم مربع. وقع الاتفاقية الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ولانس لوفلر، نائب رئيس هاليبرتون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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