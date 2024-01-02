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«هاليبرتون» تؤسس منشأة في «حرة الحمرية»

1/2/2024 7:24:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اتفاقية مع شركة ((هاليبرتون)) الأمريكية لخدمات الطاقة، حيث أعلنت الشركة زيادة استثماراتها وتوسيع حضورها في الدولة عبر تأسيس منشأة لمعايرة أدوات الحفر على مساحة تبلغ نحو مليون قدم مربع. وقع الاتفاقية الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ولانس لوفلر، نائب رئيس هاليبرتون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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