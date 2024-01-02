تقلل تناول الطعام بنسبة 40% .. حبوب ثورية لإنقاص الوزن

غالبًا ما يتفاقم التحدي المتمثل في فقدان الوزن الزائد بسبب الرغبة في الشعور بالشبع، ما يدفع الباحثين إلى استكشاف طرق أكثر ابتكارًا لخداع معدتنا للاعتقاد بأنها ممتلئة بوجبة دسمة.

ولقد اتخذ مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نهجا جديدا لحل هذه المشكلة، حيث طوروا حبة تهتز تدغدغ المعدة من الداخل، ما يثير أجهزة استشعار تمدد متخصصة في جدار المعدة لإخبار الدماغ بأنه لم تعد هناك مساحة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قالت شريا سرينيفاسان طالبة سابقة بالمعهد هي الآن مهندسة حيوية بجامعة هارفارد «بالنسبة لشخص يريد إنقاص الوزن أو التحكم بشهيته، يمكن تناولها قبل كل وجبة. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام حقًا لأنه سيوفر خيارًا يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية التي نراها مع العلاجات الدوائية الأخرى الموجودة هناك». وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» عن مجلة «ساينس أدفانس» العلمية المرموقة.

جدير بالذكر، أن ما يقرب من 2 من كل 5 أمريكيين بالغين يعتبرون الآن يعانون من السمنة المفرطة، وأن ما يقرب من الثلث يعانون من زيادة الوزن.

وفي حين أن العلاقة بين كتلة الجسم والصحة هي علاقة معقدة، فإن التحديات المرتبطة بحمل كميات كبيرة من الدهون المخزنة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى سلسلة من الحالات المثيرة للقلق. وإحدى نتائج زيادة الوزن هي ضعف القدرة على الشعور بالرضا عند تناول كميات أقل من الطعام، وخاصة الدهون والسكريات. فيما يعد التحكم في السعرات الحرارية من خلال اتباع نظام غذائي بمثابة صراع عندما يكون الدماغ مهيأ لتوقع المزيد.

وهناك، بالطبع، عدد من الطرق التي يمكننا من خلالها اختراق دوائر الهضم في الجسم لإيقاف استجابة الجوع، بدءًا من مجرد ملء معدتنا بمواد منخفضة السعرات الحرارية، مثل الماء، إلى التدخلات الجذرية مثل جراحة السمنة.

ويستهدف آخرون كيمياء الدماغ، باستخدام المستحضرات الصيدلانية لإطفاء الشعور بالفراغ.

وكما هو الحال غالبًا مع كل الأمور الطبية، هناك تكاليف وفوائد لكل منها.

أيضا، يمكن أن تكون للأدوية آثار جانبية، والجراحة عملية جراحية للغاية، كما أنه ربما لا تناسب الجميع، وفق سرينيفاسان، التي تضيف «بالنسبة لكثير من السكان، فإن بعض العلاجات الأكثر فعالية للسمنة تكون مكلفة للغاية. وعلى نطاق واسع، يمكن تصنيع أجهزتنا بسعر معقول جدًا من حيث التكلفة. وهذا الجهاز بسيط بالفعل إلى حد ما. يشار إليه باسم حبوب التحفيز الإلكتروني الحيوي القابلة للهضم (VIBES)، وهي تتكون من كبسولة طولها 30.65 ملم (ما يزيد قليلاً عن بوصة واحدة) مغلفة بغشاء جيلاتيني يذوب في غضون دقائق من ابتلاعها. ويوجد في الداخل آلية محملة بنابض تعمل على تشغيل محرك اهتزازي بمجرد دخول الكبسولة بأمان داخل المعدة، وتنطلق بعيدًا بترددات مضبوطة لتحفيز الأعصاب الحسية بجدار المعدة والتي تستجيب عادةً لتمدد الأنسجة».

حري بالذكر، تم اختبار الكبسولة على 10 خنازير صغيرة من يوركشاير، وتم رصد الحركة والسلامة والمدة والفعالية بالنهاية في تقليل تناول الطعام. فابتلع كل حيوان حبة VIBE قبل 20 دقيقة من تناول الطعام، ثم ظل الجهاز يطنّ في معدته لمدة نصف ساعة تقريبًا.

لم تكن الحبوب مرتبطة فقط بارتفاع الهرمونات التي تشير إلى أن الدماغ لم يعد في وضع الجوع، بل استجابت الخنازير التي كانت تحتوي على الحبة المتلألئة في أمعائها بتناول كميات أقل بنسبة 40 في المائة من اقرانها. وتُرجم هذا أيضًا إلى وسيلة فعالة لفقدان الوزن، حيث اكتسبت خنازير الاختبار الوزن بشكل أبطأ خلال الفترة التجريبية. مع عدم وجود أي علامات على حدوث ضرر في دواخلها،

وقد مررت الخنازير الكبسولات بعد بضعة أيام دون أي مشكلة؛ فيما يبحث العلماء الآن عن طرق لزيادة وقت تشغيل الجهاز وتوسيع نطاق تصميمه للتجارب السريرية على البشر على أمل أن يصبح في يوم من الأيام وسيلة جديدة لفقدان الوزن.





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