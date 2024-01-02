جرعة إنسولين «ذكية» لعلاج السكري

جرعة إنسولين «ذكية» لعلاج السكري
التاريخ
1/2/2024 7:23:59 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر فريق علمي يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين جرعة إنسولين ((ذكية)) لعلاج مرضى السكري، وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران وخنازير تجارب في ضبط مستويات السكري في الدم، لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.
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