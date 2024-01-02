«فوربس»: دبي تقدم تجارب مبتكرة لتناول الطعام على شرفات المباني الشاهقة

تحول دبي إلى وجهة عالمية لتجارب تناول الطعام، وتبنيها لكل ما هو جديد في هذا المجال، أوصل شهرتها إلى مستويات رفيعة في عالم الطهي، وفق مقال نشرته مجلة ((فوربس)) الأمريكية أخيراً، أشار إلى توجه جديد في المدينة يتمثل في ظهور أماكن أكثر ابتكاراً وفخامة لتناول الطعام من على شرفات المباني الشاهقة.

وأفاد المقال أن مزيجاً من مأكولات عالمية ومناظر خلابة ولمسة من الفخامة يجعل من المطاعم على شرفات المباني العالية في دبي محطة رئيسية يقصدها الزوار، لافتاً إلى أن المفهوم الجديد المتنامي لتناول الطعام في دبي عبارة عن تجربة متكاملة. وعلى الرغم من أن مطعماً على الشاطئ يحمل لقب المطعم الأعلى ربحاً في دبي عام 2022، إلا أن المستقبل، حسب المقال، سيكون في المطاعم الفاخرة ذات الإطلالة الآسرة من على شرفات المباني.

وأشار المقال إلى أن نجاح تلك المرافق على الشرفات يشكل تذكيراً بأن الزبائن يبحثون عن كل شيء جديد، لافتاً إلى أن المدينة تبنت هذا المفهوم بالترحاب، لا سيما وأنها تتمتع بناطحات سحاب تشكل خلفية مثالية لتجارب تناول الطعام على الشرفات. ولفت المقال أيضاً إلى أن بعض المطاعم في الإمارة توفر أماكن للسباحة التي استحوذت على خيال السكان المحليين والسياح على حد سواء.

ونوّه أخيراً بنجاح تجربة المطاعم على الشرفات في دبي، ما يعكس تحولاً في تفضيلات رواد المطاعم في الإمارة، لافتاً إلى أنه في حين أن النوادي الشاطئية التقليدية المطلة على البحر لا تزال تحتفظ بسحرها إلا أن هناك رغبة متزايدة في الاستمتاع بتجارب راقية تقدم مناظر خلابة وإحساساً بالخصوصية، ما يجعل مستقبل ((النوادي الشاطئية الفاخرة)) على شرفات المباني الشاهقة.