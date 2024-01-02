دبي في 2024.. أجندة زاخرة بالفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية لسكان وزوار دبي بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024.

وتتضمن أبرز الفعاليات خلال شهر يناير الجاري مهرجان القوز للفنون، وعرضاً كوميدياً للفنان مايكل ماكنتاير، بالإضافة إلى العودة المنتظرة لحفلات النجم الشهير إد شيران، وغيرها من الفعاليات المشوقة.

وتضم قائمة الفعاليات التي تقام في دبي خلال شهر يناير، مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 14 الشهر الجاري بفعالياته وعروضه وسحوباته وجوائزه المميزة، حيث تشهد مراكز التسوق ووجهات التسوق بدبي، وكذلك مناطق الجذب في المدينة إقبالاً من قبل سكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه المدينة لهم خلال هذا الموسم الممتع.

ويعود مهرجان القوز للفنون بدورته الحادية عشرة إلى السركال أفنيو خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، ليقدم عروضاً إبداعية مميزة تأسر عشاق الفن. ويتضمن المهرجان مجموعةً من ورش العمل والمعارض والعروض الموسيقية الحية، فضلاً عن تشكيلة من الأنشطة المخصصة للأطفال مع إمكانية اصطحاب الحيوانات الأليفة معهم إلى الفعالية.

برنامج تفاعلي

وينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، وأهم احتفالية أدبية في المنطقة تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، في الفترة بين 31 الشهرالجاري و6 فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وتتضمن الدورة المقبلة برنامجاً تفاعلياً مميزاً يجمع أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، وتتيح للجمهور فرصة التواصل والمشاركة في مجموعة من الورش الجديدة والنقاشات المُلهمة.

وتعود فعالية نغمات دبي بين 5 و14 يناير الجاري للاحتفاء بأبرز المواهب المحلية والإقليمية في عدد من أشهر وجهات دبي، بما فيها ممشى الخوانيج، والسيف، وبوكس بارك، وجزيرة بلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، ودي إكس بايك. وتُلبي الفعالية أذواق عشاق الموسيقى من مختلف الأنواع، بما فيها الروك والبوب وموسيقى بوليوود.

مهرجان المرموم

وتستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لإطلاق الدورة الثالثة من مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء بين 12 و21 الشهر الجاري في محمية المرموم الصحراوية، حيث يمكن لعشاق السينما الاستمتاع بهذه المنصة المتفردة ومشاهدة أهم أعمال المخرجين المحليين والإقليميين، إلى جانب المشاركة في باقة من الأنشطة ضمن أجواء عائلية رائعة.

ويتسنى للصغار مشاهدة شخصياتهم المحببة من مسلسل باو باترول في منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول بين 12و28 يناير الجاري، حيث يُقام مهرجان باو باترول المستوحى من المسلسل الشهير.

ويمكن لعشاق الطرب حضور الأمسية الرائعة للفنان ماجد المهندس، الذي يحيي حفله على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 12 الشهر الحالي، ويؤدي عدداً من أشهر أغانيه، مثل: ((أنا ويّاك)) وغيرها.

ويقدم الكوميدي البريطاني اللامع مايكل ماكنتاير على مسرح كوكا كولا أرينا 13 يناير الجاري عرضه الشهير ((اضحكوا مع مايكل ماكنتاير)). وتقدم فرقة KPOP في دبي 14 الشهر الجاري حفل ((أوفر دوز)) على مسرح كوكا كولا أرينا، حيث يتألق الثلاثي المبدع تشانيول وشيومين وتشين.

ويستعد المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي ((إد شيران)) للعودة إلى دبي 19 يناير الجاري لتقديم أمسيتين مذهلتين في ملعب ذا سيفنز ضمن جولته العالمية. ويأخذ الفنان السعودي خالد عبدالرحمن جمهوره في رحلةٍ إلى أروع أجواء تسعينيات القرن الماضي، خلال حفله المرتقب يوم 19 الشهر الحالي في كوكا كولا أرينا، حيث يقدم أجمل أغانيه، بما فيها ((صارحيني)) وغيرها الكثير.

وتستضيف دبي أوبرا الموسيقي الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي لتقديم باقةٍ من العروض المذهلة بين 19 و21 يناير الجاري.

عروض مسرحية

كما تقدم ((دبي أوبرا)) للجمهور عروض مسرحية ((الأمير الصغير)) بين 25 و28 الشهر الحالي، وهي إحدى أكثر القصص المحببة لدى الأطفال حول العالم. وتدور القصة حول طيارٍ يلتقي بصبي صغير من كوكب آخر، لتبدأ سلسلةٌ من الأحداث المشوّقة الغنية بالأغاني والرقصات المذهلة.

ونجح عالم مارفل في التحول إلى ظاهرة عالمية ذات شعبية كبيرة، وسيكون عشاقه على موعدٍ مع عرض فريد من نوعه على مسرح كوكا كولا أرينا بين 25 يناير الجاري و4 فبراير المقبل. ويأخذ العرض الجمهور إلى عالم آخر يزخر بشخصياتهم المفضّلة، بمن فيهم آيرون مان والنمر الأسود وسبايدرمان وغيرهم.

ويستضيف ((بلا بلا دبي)) حفلاً مباشراً ومذهلاً لفرقة البوب روك الشهيرة ((ون ريبابليك)) 25 يناير الجاري، والتي تأتي في إطار جولة آرتيفيشال بارادايس العالمية الخاصة بالفرقة. وتقدم الفرقة لجمهورها في دبي مجموعة من أشهر أعمالها.

تستضيف مدينة إكسبو دبي 26 الشهر الجاري مهرجان بريك ذا بلوك، المنصة التي تجمع عدداً من ألمع الموسيقيين العالميين، بمن فيهم منسق الأغاني نايتميرز أون واكس وشادي مجلع وغيرهم الكثير.