وفاة المصور الجنوب أفريقي بيتر ماغوباني

توفي عن عمر 91 عاماً، أول من أمس، المصور الصحافي الجنوب أفريقي بيتر ماغوباني، الذي وثق طوال عقود عنف نظام الفصل العنصري، خصوصاً انتفاضة طلاب سويتو عام 1976، على ما أعلنت عائلته.

وعندما أطلق سراح رمز مكافحة الفصل العنصري نيلسون مانديلا عام 1990، أصبح ماغوباني مصوره الرسمي حتى انتخابه بعد أربع سنوات أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بعد تحولها إلى الديمقراطية.

وأعلنت هيئة ((سانيف)) التي تمثل الصحافة في جنوب أفريقيا أن ماغوباني ((توفي بسلام، محاطاً بعائلته)).

وعلقت ابنته فيكيلي على قناة ((إس إيه بي سي)) العامة بأنه ((كان مصوراً يعمل بضمير ومجتهداً في العمل)). وأضافت إنه ((كان شغوفاً، وكانت مهنته أولويته القصوى)).

وكتب وزير الثقافة زيزي كودوا في منشور على شبكة ((إكس)) إن: ((جنوب أفريقيا فقدت مناضلاً بارزاً من أجل الحرية وراوياً ومصوراً)). وذكر أن ((بيتر ماغوباني وثق مظالم الفصل العنصري بلا خوف)).