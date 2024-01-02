رحلة استدامة من المغرب إلى دبي بطلها المغامر يوسف الهواس

لم يكن غريباً أن يكون المغربي يوسف الهواس رحالاً، فهو ينتمي لمدينة طنجة المغربية مسقط رأس العالم الجغرافي وأمير الرحالة كما يلقب ((ابن بطوطة))، يقوم الرحالة يوسف الهواس بصناعة وتصميم الدراجات التي تعمل بالطاقة الشمسية والبدنية ويقوم برحلات عالمية حيث كانت رحلته الأولى في عام 2018، بدعوة من إحدى الجمعيات الفرنسية التي نظمت تحدياً يعتبر الأول من نوعه حول العالم بقطع المسافة الفاصلة بين مدينة ليون الفرنسية إلى الصين باستخدام دراجته التي تعمل بالطاقة الشمسية في مدة لا تتعدى مئة يوم وتمكن من تحقيق هذا الإنجاز ليكون أول مغربي وعربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، حيث استغرق تصنيع الدراجة مدة 6 أشهر.

هدف إنساني

هذا الإنجاز رافقه هدف إنساني فريد من نوعه، إذ رافقه أحد أصدقائه من أصحاب الهمم، في رسالة مفادها أن أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة بإمكانهم القيام بالمبادرات والتحديات عندما تسنح لهم الفرصة.

ولأن الرحلات التي يقوم بها تحمل رسائل وأهدافاً إنسانية، فرحلته الأخيرة التي انطلقت من المغرب مروراً بعدد من الدول وصولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً إمارة دبي خلال انعقاد مؤتمر المناخ في دبي كوب 28، في رحلة استغرقت 98 يوماً، قطع فيها 13000 كيلو متر، حيث وصل في 28 نوفمبر الماضي، وكانت كما يقول فرصة للتعريف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة لاسيما وأن الإمارات كرست عام 2023 للاستدامة، وتبذل جهوداً كبيرة للتحول نحو المصادر الصديقة للبيئة.

تحديات

يقول الهواس إن التحديات كثيرة، أولها هو تصميم دراجة تتحمل أعباء الطريق، وقد وفق في صنع وتصميم الدراجة، بعد عدة تجارب متجاوزاً هذا التحدي، التحدي الثاني هو التمويل فقد تمكن من تمويل رحلته الأولى من ماله الخاص، واستطاع في الرحلة الثانية من أن يجد بعض الممولين، إضافة إلى التحديات التي تواجهه في الطريق فكل يوم يصادف تحدياً يختلف عن الآخر.

لياقة

ولأن الدراجة الهوائية تحتاج إلى طاقة بدنية أكد الرحالة يوسف الهواس أهمية أن يتمتع الإنسان بلياقة تمكنه من بذل الجهد المطلوب، وذكر اهتمام دولة الإمارات وإمارة دبي بالرحالة والمغامرين من خلال أصدقائه الرحالة الإماراتيين الذين يتواصل معهم، والدعم المعنوي والمادي الذي يحظون به للرحلات الفردية أو الجماعية، وذكر أن هذه الرحلات والتعرف على الشعوب المختلفة في الأعراق والديانات تعزز التواصل الإنساني ومفاهيم التسامح والتعايش.

وأكد على أن كل رحالة ومغامر هو سفير لوطنه ولابد من ترك الأثر الطيب عند زيارة البلدان المختلفة، ويستذكر العديد من المواقف الإيجابية التي قوبل بها خلال رحلاته المتعددة في البلدان المتنوعة، من حفاوة الاستقبال والتعاون وحسن المعاملة التي تلقاها، وختم حديثه بالقول بأن شخصيات الرحالة لها صفات خاصة بسبب الزيارات التي يقومون بها للدول المختلفة، ويقول بأنه منذ انطلاقته في هذه الرحلات يترك في كل بلد بصمة إيجابية له.