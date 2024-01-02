المحتوى الشيق والأفكار الخلاقة مفتاحا نجاح قصص الأطفال

يحتاج الأطفال واليافعون إلى كتب متخصصة تسهم في بناء شخصياتهم، ويسعى الكتّاب ودور النشر لخلق قصص توسع المدارك وتجيب عن أسئلتهم بجانب رسومات تليق بعقولهم، وتأخذهم عبر قصص وحكايات عن التاريخ والتراث والتكنولوجيا والفضاء لترسم لهم عالماً مليئاً بالأمل والطموح.

عناوين مثيرة

((البيان)) التقت مجموعة من الكتّاب وأصحاب دور نشر الذين أكدوا حرصهم في إصداراتهم على تعزيز المعرفة لدى الأطفال، وتحدثت الكاتبة هيا القاسم وهي مؤسس دار شمس للنشر عن أهم المعايير التي تضعها عند صناعة إحدى القصص وتقول: من أهم المعايير التي يعنى بها الناشر هي مواءمة النص والفكرة للفئة العمرية المستهدفة، وتدعيم النص بالرسوم التي توافق الأفكار وجودة النص وقيمته، إضافة إلى العمل على انتقاء عناوين لافتة محفزة ومثيرة للفضول والتساؤلات عند الأطفال.

وتابعت: نحن شخصياً من أهم معاييرنا أن تشمل النصوص المقدمة للأطفال واليافعين نقاطاً تجذبهم لقراءتها وليست نصوصاً وأفكاراً نحاول نحن الكبار إرغامهم على قراءتها، كما نحرص على جودة إنتاج المحتوى المقدم والذي يعتبر من أهم معايير النجاح، وأن يكون النص يغرس قيمة أو يعزز سلوكاً أو يعدل سلوكاً ليكون نصاً فعالاً وذا قيمة، ويكون قادراً على الاستفزاز الإيجابي لعقل الطفل ويكون مفعماً بالإثارة والمشاعر والأحاسيس والخيال.

قصص متشابهة

وفي السياق نفسه قالت الكاتبة والمؤسس لدار عالمكم للنشر والتوزيع حمدة البلوشي: من خلال تجربتي فأنا معلمة رياض أطفال أيضاً، كنا نفتقد نقاطاً عدة في النص، مثلاً المواضيع المتكررة حيث إن أغلب دور النشر تهتم بالأحداث الموجودة في الساحة، فتكون أغلب القصص كلها متشابهة لكن بأسلوب مختلف.

كما أن لغة الكتابة تحتاج أن تكون لغة سهلة تشجع الأطفال على القراءة وفهم القصة وأحداثها، والرسوم لابد أن تكون واضحة حيث يستطيع الطفل فهم القصة وقراءتها من خلال الصورة والرسوم أيضاً لتساعد في توصيل الفكرة.

النوعية والإنتاج

وأكدت مؤسس دار قصص كيوي للنشر الكاتبة سحر نجا محفوظ أن هناك معايير عدة تضعها دار النشر المتخصصة بكتب الأطفال واليافعين، منها عدم توجيه القراء نحو فكرة معينة محددة، بل طرح الفكرة بأسلوب تشويقي مميز وفتح باب للنقاش معهم ليصلوا بأنفسهم نحو القناعة نتيجة النقاش، كذلك يجب أن يمتاز الكتاب بنص جديد غير مطروح سابقاً، ورسوم تتساوى مع النص من حيث الجمالية بل تضيف إليه، إضافة إلى إخراج وطباعة لائقة تعطي الكتاب قيمته الفعلية، كما نحرص في الدار على النوعية في الإنتاج وليس الكمية، وهذا ما نعمل عليه دائماً عند اختيار النصوص والأفكار. وحتى يكون الكتاب مصدراً معرفياً جيداً، لابد من تحري دقة المعلومات المطروحة وتوضيحها، واستخدام لغة متينة غير متكلفة تقربهم من الكتاب وتساعدهم في فهم الأفكار.

وشددت سحر نجا محفوظ على موضوع الرسم المرافق للنص والكتابة، دون أن نستهين بذائقة الطفل البصرية وقوة ملاحظته للتفاصيل التي تساهم في بلورة استيعابه لما يقرأه ويراه.