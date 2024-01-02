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«الناشر الأسبوعي» تضيء على أدباء من أصول عربية في أمريكا اللاتينية

1/2/2024 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أضاءت مجلة ((الناشر الأسبوعي)) في عددها الجديد، على تجارب أدباء من أصول عربية في أمريكا اللاتينية، ونشرت حواراً مع الروائية والناقدة التشيلية من أصل فلسطيني، لينا مرواني، التي هاجر أجدادها من مدينة بيت جالا إلى سانتياغو في تشيلي عام 1915، إبان إصدار العثمانيين قراراً بالتجنيد الإجباري ((سفر برلك)) خلال الحرب العالمية الأولى.

ونشرت المجلة دراسة عن الكاتبة التشيلية من أصل سوري، إديت شاهين، وروايتها ((نعيمة)) التي تعد وثيقة أدبية وتاريخية عن موجات الهجرة العربية. كما تضمن عدد يناير من العام الجديد 2024 دراسة عن رواية ((مسافر البساط السحري)) للكاتب التشيلي من جذور فلسطينية والتر غريب، الذي يتتبع في سرديته مسارات هجرة عائلة مجدلاني من فلسطين.

مقالات وحوارات

وتناولت المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، سيرة وإنجازات المستعربة البولندية كريستينا بوخينسكا وجهودها التي استمرت نصف قرن في خدمة الثقافة العربية. ونشرت مقالاً عن رائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، وحواراً من الناشر والكاتب القُمري ابن جزيرة مايوت، ناصوف دجيلاني، فضلاً عن دراستين عن الشاعرة الإيطالية، كريستينا كامبو، والشاعر البرازيلي، جواو كابراو نيتو، وحواراً مع الكاتب والرسام محمود عيسى موسى، وحوار مع كاتبة الأطفال المغربية أحلام نويوار.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، في افتتاحية العدد بعنوان ((الشارقة... الاسم الشمسيّ للثقافة))، إلى أهمية علاقات الشراكة الثقافية، موضحاً أن معرض بيغ باد وولف - الشارقة، يعد ثمرة لاتفاقية تعاون وقعتها الهيئة مع سوق الكتب الأكبر في العالم، عام 2019.

وأكد العامري أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الثقافة، علمنا أن المشروعات الكبرى في كل المجالات تزداد توسعاً وتأثيراً وحيوية، متميزة بالديمومة والتجدد، من خلال طاقتها الذاتية المتمثلة بالفكرة والرؤية وقدرة عناصرها البشرية على الابتكار والمبادرة والصبر، وإخلاصهم في العمل الدؤوب، وكذلك بمقومات بنائها وبيئتها المشجعة، من جهة، ومن خلال علاقات التعاون والشراكة الفاعلة والتفاعل مع تجارب الآخرين، من جهة أخرى.

وأضاف: ((إن كبرى المدن الثقافية والمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث العالمية تسعى لعقد علاقات تعاون مع مشروع الشارقة الثقافي، لما له من إنجازات حقيقية قائمة على رؤية استراتيجية الحاكم الحكيم الذي أضحت الشارقة، بفضل حكمة سموه ورؤيته وجهوده ودعمه المتواصل ومبادراته، اسماً شمسيّاً للثقافة والقيم والتنوير)).

وتابع أحمد العامري: إن الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أكدت خلال افتتاح معرض سوق الكتب في 19 ديسمبر الماضي، على مرتكزات مشروع الشارقة الثقافي التنويري، بقولها: ((نحن ننظر للتبادل الثقافي بين الأمم بوصفه الوسيلة الأنجح في تعزيز لغة الحوار والتفاهم واحترام القيم الإنسانية المشتركة))، مشددة على أهمية التنوع الثقافي ورفد الثقافة العربية بمصادر المعرفة العالمية. وأكدت أن إمارة الشارقة ((كانت ولا تزال وستبقى، برؤية ورعاية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بيتاً للقيم السامية والثقافة الإنسانية والإبداع)).

وتضمن العدد الجديد من مجلة ((الناشر الأسبوعي)) موضوعات عدة ترتبط بصناعة النشر والكتابة والقراءة، من بينها مراجعات لكتب جديدة صادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية، فضلاً عن زوايا لنخبة من الأدباء والكتاب.

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