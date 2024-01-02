اتحاد الكاراتيه يستعرض استعداداته لاستضافة الدوري العالمي

استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، آخر استعداداته لاستضافة بطولة الدوري العالمي، وذلك في اجتماعه الذي عقده في نادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء ((م)) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس مروان سنكل، النائب الثاني لرئيس المجلس، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي، المدير المالي للاتحادين العربي والإماراتي، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الآسيوي، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

ووجه الرزوقي اللجنة المنظمة للبطولة بضرورة إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة لاستضافة الدوري العالمي، الذي يقام بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، استكمالاً لمسيرة النجاح في استضافة البطولات العالمية والدولية على أرض الدولة.

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