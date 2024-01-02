أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. إنجازات متواصلة

حققت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية العديد من الإنجازات على الأصعدة كافة خلال 2023، مؤكدة التزامها بتطوير المواهب النسائية، وتعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات الرياضية.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها، حصول الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، على جائزة المرأة العربية لعام 2023، تقديراً لتميزها وإسهاماتها في تمكين المرأة.

وفي الألعاب الرياضية، حافظ فريق كرة السلة بالأكاديمية على لقب الدوري العام للسيدات، وتوج الفريق بكأس رئيس الدولة لكرة السلة، وفي الكرة الطائرة تأهل فريق الأكاديمية إلى الدور ربع النهائي من الدوري العام، فيما تم اختيار عدد من لاعبات الفريق للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول.

وكان العام 2023 حافلاً بالعديد من البطولات التي نظمتها الأكاديمية، والتي بلغت 20 بطولة وفعالية، كان أبرزها النسخة العاشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وخلاله أظهرت فارسات الأكاديمية مستويات مميزة، وحققن مراكز متقدمة في عدد من الفئات.

كما نظمت الأكاديمية، أولى بطولاتها للبادل، والبطولة الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات في نسختها الخامسة، ونظمت ورش عمل متخصصة حول علوم الرياضة وأهمية اللياقة البدنية، وشاركت في القمة القيادية لليوم الرياضي الوطني بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للسيدات. كما شاركت في فعاليات اليوم الرياضي الموحد والذي نظمته مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وكذلك المعرض الدولي للصيد والفروسية.

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