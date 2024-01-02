«دبي الرياضي» يبحث الاستعدادات لانطلاق «ماراثون دبي»

اطلع مجلس دبي الرياضي على الاستعدادات لتنظيم النسخة 23 من ((ماراثون دبي))، أقدم سباق جري للمسافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي وسيكون باكورة الأحداث الرياضية الدولية التي تقام في دبي العام الجاري، وينطلق صباح الأحد 7 يناير الجاري بمشاركة نخبة من أبرز العدائين الدوليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، مع بيتر كونيرتون المدير العام للحدث، وآلان يوينز المدير الإعلامي للسباق.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية لتنظيم الماراثون الرائد الذي سيقام في أجمل شوارع دبي السياحية بمنطقة أم سقيم على امتداد شارع جميرا، وهو المسار المفضل لنجوم الماراثون العالميين الذين يحرصون على الحضور من خارج الدولة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يمنحهم السرعة التي ينشدونها في هذا الماراثون الذي يعتبر من أسرع السباقات على مستوى العالم، كما تم الاطلاع على أعداد المسجلين وجنسياتهم والترتيبات التي تم إنجازها بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية لضمان انسيابية الحدث.

من جانبه، عبر سعيد حارب، عن ثقته بنجاح النسخة المقبلة من الماراثون الكبير لا سيما وأن الحدث يشهد تعاون عدد من الجهات الحكومية مع اللجنة المنظمة لضمان نجاح فعالية وتوفير أفضل الأجواء للمشاركين لخوض سباق ينتظرونه في كل عام ويحضر الآلاف منهم من خارج الدولة للمشاركة فيه، إلى جانب الخبرات التنظيمية التي تمتلكها اللجنة المنظمة والتي تجعلها تقدم إضافة جديدة في كل نسخة من هذا الحدث الدولي الكبير.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة 5 يناير الجاري في فندق سايرو وان زعبيل سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل الحدث، كما سيتم فيه تقديم أبرز الرياضيين المشاركين في السباق وكشف النقاب عن كأس السباق الجديد.

ويتنافس المشاركون في الماراثون على ثلاث مسافات هي: سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين، لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن مسارات السباق الذي يعد إضافة كبيرة إلى الفعاليات التي تقام في منطقة جميرا ذات الشهرة العالمية، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية من أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة وصولاً إلى علم الاتحاد، ويبدأ السباق من أمام أكاديمية شرطة دبي وينطلق على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وينتهي مرة أخرى أمام أكاديمية شرطة دبي.

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