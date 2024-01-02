منتخب الجودو للشباب يبدأ معسكره في تونس 10 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات للجودو إقامة معسكر إعداد لمنتخب الشباب في تونس لمدة 10 أيام، اعتباراً من الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، وذلك استعداداً للبطولات المقبلة. ويشارك المنتخب في العديد من المنافسات خلال الفترة المقبلة، منها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، والتي تستضيفها الإمارات أبريل المقبل، ومنافسات كأس الجودو المحلية، والبطولة السنوية لكأس السفير الياباني لدى الدولة.

يترأس البعثة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للجودو، وتتألف من 10 لاعبين هم منذر موسى البلوشي، ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبدالله يوسف ((نادي خورفكان))، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي ((اتحاد كلباء))، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس ((نادي الشارقة الرياضي))، وسيف سالم الحمادي ((نادي الفجيرة للفنون القتالية))، وذياب إبراهيم الجنيبي ((نادي الشارقة للدفاع عن النفس))، بالإضافة إلى المدرب جعفر النخلي، والبعثة الإدارية والفنية.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالاستعدادات المبكرة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام في الدولة خلال أبريل 2024، بناءً على توصية اللجان الأولمبية الوطنية، والتي تهدف لتوطيد علاقات التعاون بين الشباب، ما يسهم في تبادل الخبرات في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مختلف المجالات الرياضية، والتي يمكن الاستفادة منها تحت مظلة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.

وأثنى الدرعي، على فكرة إقامة المنافسات الرياضية لدورة الألعاب الخليجية في جميع إمارات الدولة وفقاً للمعايير المطلوبة، لإبراز معالم المدن المستضيفة، واستثماراً للمنشآت الرياضية المتوفرة، والبنية التحتية المتكاملة في الدولة.

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