أبوظبي تستضيف 25فعالية رياضية خلال يناير

تستضيف العاصمة أبوظبي أكثر من 25 فعالية رياضية خلال يناير الجاري، يتركز معظمها على الرياضات التراثية والتاريخية، وسباقات الدراجات.

وانطلقت أمس، سلسلة سباقات فالكون ضمان للدراجات الهوائية، بمشاركة مجموعة واسعة من الدراجين من مختلف فئات المجتمع، فيما تستضيف حلبة مرسى ياس من 5 إلى 7 يناير الجاري، الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس للسيارات، تليها الجولتان الثالثة، والرابعة.

ومن أبرز أحداث الرياضات التراثية، إقامة فعاليات الدوري الإماراتي للصيد بالصقور خلال الفترة من 10 يناير الجاري، إلى 27 فبراير المقبل، وبمشاركة كبيرة من الملاك المحليين، فيما يقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، بتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين في الفترة من 12 إلى 27 يناير الجاري.

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