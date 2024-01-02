أبوظبي تستضيف 25فعالية رياضية خلال يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف العاصمة أبوظبي أكثر من 25 فعالية رياضية خلال يناير الجاري، يتركز معظمها على الرياضات التراثية والتاريخية، وسباقات الدراجات.
وانطلقت أمس، سلسلة سباقات فالكون ضمان للدراجات الهوائية، بمشاركة مجموعة واسعة من الدراجين من مختلف فئات المجتمع، فيما تستضيف حلبة مرسى ياس من 5 إلى 7 يناير الجاري، الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس للسيارات، تليها الجولتان الثالثة، والرابعة.
ومن أبرز أحداث الرياضات التراثية، إقامة فعاليات الدوري الإماراتي للصيد بالصقور خلال الفترة من 10 يناير الجاري، إلى 27 فبراير المقبل، وبمشاركة كبيرة من الملاك المحليين، فيما يقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، بتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين في الفترة من 12 إلى 27 يناير الجاري.
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