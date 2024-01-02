انطلاقة قوية في«العامة مفتوح» لبطولة فزاع للصيد بالصقور

انطلقت أشواط العامة مفتوح وسط منافسة قوية في أول يوم لفئة جير شاهين، وذلك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية ((التلواح))، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب نخبة الصقارين، مع اقتراب أعداد الطيور لحاجز الـ 1000 طير منذ انطلاق الحدث وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة أيضاً.

وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة صقارين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال.

وفي أشواط جير شاهين، تفوق سيف جمال الحريز ليحقق المراكز الثلاثة الأولى، بالفوز بشوط رمز جرناس، بالطير ((عجيب)) بزمن قياسي لهذا الموسم بلغ، 16.979 ثانية، وبالطير ((البطل)) بزمن 17.273 ثانية، ثم المركز الثالث بالطير ((مهيب)) بزمن 17.328 ثانية.

كما تمكن سالم ناصر الهاجري من تحقيق المركزين الأول والثاني في رمز جير شاهين فرخ، بالطير ((سارمات)) بزمن 17.023 ثانية، والطير ((هومليس)) بزمن 17.198 ثانية، فيما حقق فريق دبي المركز الثالث بالطير ((تجوري)) بزمن 17.411 ثانية.

وفي الشوط النقدي الأول جير شاهين فرخ، تفوق سلطان أحمد الفلاسي بالطير ((82)) بزمن 17.606 ثانية، وحلّ خالد ناصر الهاجري ثانيًا بالطير ((سرمد)) بزمن 17.610 ثانية، يليه ثالثًا الفريق القطري ((كيو ار)) بالطير ((20)) بـ 17.723 ثانية.

وجوه

من جانبه، قال دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، لطالما استقطبت هذه البطولة العريقة أعداداً متزايدة من المشاركين مع مرور الأعوام، وهي تشهد نمواً ملحوظاً في كل بطولة، نحن سعداء بالإنجازات التي قمنا بتحقيقها لترسيخ مفهوم صون تراثنا الثقافي وإحيائه في شكل منافسات وبطولة عالمية المستوى.

وأضاف، إن ما يميز هذه البطولات خصوصاً في هذه النسخة هو الزيادة بأعداد ملفتة للصقارين الجدد، وهو ما يحقق هدف هذه البطولات في نشر هذا الموروث الشعبي الذي نعتز به، وتحفيز الشباب على ممارسته والسير على خطى الآباء والأجداد.

مشاركة

فيما اعتبر أن قدرات وخبرات الصقارين المتراكمة في السنوات الأخيرة، جعلتهم قادرين على معرفة حجم المنافسة في كل شوط واختيار الطير المناسب للمشاركة به، بين أشواط الرمز والرئيسي والنقدي، وقال: كل صقار يشارك بعدد من الصقور يدرك جيداً قدراته وقوته التي تؤهله للمشاركة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسية، وهو ما يجعلنا نرى هذه المستويات القوية والمميزة.

كما أبدى بن سويدان سعادته بالمشاركة الخليجية الكبيرة، وقال: كل الترحيب بأخوتنا وأشقائنا من جميع دول الخليج العربي، في وطنهم الإمارات، يسرنا هذا التجمع الأخوي الذي يجمعنا من خلال بطولة تراثية عريقة تحمل اسم فزاع.

رقم

من جهته، شدد الصقار سيف جمال الحريز على قوة المنافسات في هذه النسخة، وقال: الأجواء محفزة للغاية، والكل يتطلع لتقديم أقوى المستويات، وتحقيق المراكز الأولى لا يتحقق بسهولة ولكنه نتيجة جهد وتدريبات.

كما أشاد الصقار القطري حمد العرجاني، بأجواء بطولة فزاع للصيد بالصقور، وقال: نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذا التنظيم الناجح والأجواء المميزة في الخيمة الذكية الخاصة ببطولة فزاع للصيد بالصقور، نجتمع في كل عام في هذه البطولة القوية، التي نشارك فيها من خلال أفضل الصقور لدينا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز