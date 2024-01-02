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«منتخب المبارزة» يشارك في 3 بطولات للناشئين بإيطاليا والمجر

1/2/2024 7:23:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك منتخب الإمارات للناشئين للمبارزة، في ثلاث بطولات عالمية خلال الفترة بدءاً من غد وحتى 7 يناير الجاري في إيطاليا والمجر، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا للأشبال التي تستضيفها الدولة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير في نادي شباب الأهلي في دبي.

على جانب آخر، يمثل المنتخب في البطولة 10 لاعبين ولاعبات، مقسمين إلى 4 لاعبين ولاعبات مع منتخب الإيبيه، وهم حمدان الجهضمي، ومسعود المهيري، وشيخه الزعابي، وإيمان السويدي، و6 لاعبين ولاعبات مع منتخب الفلوريه وهم فارس البلوشي، وشهاب الجعبي، ومحمد المهيري، والهيام البلوشي، وشما العبري، وزينب موسي، ويرأس البعثة علي المرزوقي، والمدير الفني أسامة عادل.

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