جان كريستوف: شواطئ الإمارات محفزة لنشر التجديف البحري

رشح الفرنسي جان كريستوف رونالد، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون لاعباً مهماً ومحورياً في تطوير برامج الاتحاد الدولي لرياضة التجديف الحديث مستقبلاً، ونشر مفهوم هذه الرياضة بشكل واسع بين شرائح المجتمع، لما تتمتع به دولة الإمارات من سواحل رائعة وشواطئ ساحرة ومسطحات مائية متنوعة تناسب رياضة التجديف الحديث بشتى أنواعها.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف الحديث، إعجابه الشديد بما لمسه خلال زيارته مؤخراً إلى دبي وتحديداً مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في دبي هاربور ((الميناء السياحي))، حيث حضر وشارك بنفسه في المسيرة البحرية لمحبي رياضة التجديف للتوعوية بالبيئة والمحافظة على الحياة الفطرية، والتي حملت عنوان ((صفر كربون.. ماء نظيف)).

ولمس جان كريستوف رونالد بنفسه الجهود التنظيمية والعمل الاحترافي في التنظيم من خلال خوض تجربة شخصية على مياه القناة المائية في قلب دبي مارينا ضمن المسيرة على متن القارب الأولمبي ((رباعي))، فيما أبحر بجانبه نحو 50 رياضياً على متن عدد متنوع من قوارب التجديف الحديثة والأولمبية من بينهم لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني في رياضة التجديف الحديث، من بينهم بطلتنا عهود مصبح الظاهري.

والتقى رئيس الاتحاد الدولي خلال الحدث الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بحضور عضوي الاتحاد محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وخالد العويس، مشيداً بجهود الاتحاد ومتطلعاً للمزيد من العمل للارتقاء بهذه الرياضة.

وكشف جان كريستوف أن خطط التطوير المستقبلية تعمل على تطوير وتوسيع أنشطة الاتحاد بالتركيز على فئات التجديف ((البحري)) والتجديف ((الشاطئي)) وهي الرياضات التي بدأت في الانتشار وسط متابعة واهتمام مباشر من الاتحاد الدولي ولجانه المختلفة وأيضاً اللجنة الأولمبية الدولية بعد إدخال التجديف البحري ضمن دورات الألعاب الأولمبية الصيفية رسمياً جنباً إلى جنب التجديف الأولمبي الكلاسيكي، مما يعني زيادة المنافسة بين محبي هذه الرياضة في الحصول على ميداليات المجد الأولمبي.

وأضاف: يمكننا أن نعمل مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ومع الأندية الوطنية لتحقيق خطوات إيجابية في سبيل تنظيم العديد من الفعاليات المستقبلية، والتي من شأنها نشر رياضتنا ونحن على نجاح كل الأحداث التي تقام هنا للمكانة التي تميز بها دولة الإمارات في المنطقة الخليجية والشرق أوسطية وأيضاً تمتع الدولة بكافة البنى والعوامل التي تساعد على تحقيق النجاح.

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