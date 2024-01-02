سعيد المحرزي لـ«البيان»: راضون عن نتائج مسافي وننتظر المزيد

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي رضاهم التام عما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى واحتلاله المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وقال المحرزي في تصريح لـ((البيان)): أعتقد بأن الانسجام والإبقاء على الجهاز الفني للموسم الثاني على التوالي أسهما بقدر كبير في إحداث النقلة النوعية وانسجام الفريق الذي يقدم موسماً متميزاً بعد مضي 14 جولة على مباريات دوري الهواة.

إمكانات

وأشار المحرزي، إلى أن إدارة النادي تقوم بتسيير أمور النادي بأقل الإمكانات، موضحاً أن انضباط اللاعبين في التدريبات والتمارين والتزامهم تعليمات الجهاز الفني أسهمت بقدر كبير في ظهورهم بهذا المستوى الذي وجد الإشادة من قبل المراقبين والمحللين، وتابع المحرزي: شكرت اللاعبين وذلك عقب تحقيق الفوز على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف وقمت بتقديم التهنئة لهم على العرض الجيد الذي قدموه وكفل لهم الفوز بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن احترام المنافس الخطوة الأولى في تحقيق أي انتصار.

تنافس

وأشار رئيس مجلس إدارة مسافي، إلى أن الحكم على الفريقين الصاعدين لا يزال مبكراً وخصوصاً أن مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى تبقى عليها 3 أسابيع، وفي اعتقادي أن التنافس سيكون على أشده بين الفرق التي تجاوز رصيدها حاجز عشرين نقطة. وأكد أن مدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود، سيتعامل مع كل مباراة بالقطعة ونتمنى أن يواصل اللاعبون على النهج ذاته في قادم المباريات وأن يحققوا مزيداً من الانتصارات مع ضرورة الحفاظ على معدل اللياقة البدنية العالية.

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