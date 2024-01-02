شباب الأهلي يشارك في «كأس الشتاء» مع سبارتاك وروستوف الروسيين وخيرات الكازاخي

يستضيف ملعب استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، مباريات كأس الشتاء الودية للأندية ((آر بي إل))، والتي تقام بمشاركة 4 أندية من بينها شباب الأهلي خلال الفترة من 2 إلى 14 فبراير المقبل، ضمن تحضيرات الأندية لاستكمال منافساتها في موسم 2023 - 2024.

وأكدت صحف روسية، أنه تم الاتفاق على مشاركة أندية شباب الأهلي، كونه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وسبارتاك موسكو وإف سي روستوف من روسيا، وخيرات الماتي الكازاخستاني في البطولة الودية، وأن المباراة الافتتاحية ستجمع بين شباب الأهلي وروستوف 2 فبراير المقبل، ثم يلتقي شباب الأهلي مع خيرات الماتي يوم 6 من الشهر نفسه.

وتتواصل مباريات البطولة بمواجهات سبارتاك موسكو مع روستوف 7 فبراير المقبل، وشباب الأهلي مع سبارتاك موسكو 10 منه، وخيرات الماتي مع روستوف في اليوم التالي، وسبارتاك موسكو مع خيرات الماتي يوم 14 من الشهر نفسه.

وأوضحت الصحف الروسية، أن الفائز بالدورة هو الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط، وأشارت إلى أن البطولة نفسها سبق وأقيمت خلال الفترة من 2 إلى 11 فبراير 2023 في أبوظبي، وشاركت فيها أندية سبارتاك وروستوف وكراسنودار وسوتشي، وتوج سبارتاك باللقب.

وكان ألكسندر ألييف رئيس رابطة الدوري الروسي، قد أعلن خلال أكتوبر 2023، عن إقامة بطولة كأس روسيا الشتوي لكرة القدم خلال فبراير 2024 في أبوظبي، وأكد وقتها على أن الرابطة تنتظر تأكيد الأندية الأربعة المشاركة، وقامت الصحف الروسية بتأكيد مواعيد ومباريات الدورة، فور الاستقرار على الأندية المشاركة، ومن بينها شباب الأهلي.

وتوج ((فرسان دبي)) الجمعة الماضية، بطلاً لكأس السوبر للمحترفين، بعد فوزه على الشارقة 6 - 2، في المباراة التي جرت على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، وتتبقى لشباب الأهلي، بطولتان للتنافس على لقبيهما في الموسم الجاري، وهما بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يتحدد بعد موعد انطلاق مباريات دورها ثمن النهائي.

كما يدافع شباب الأهلي حالياً، عن درع دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به في الموسم الماضي، ويحتل الفريق المركز الثالث في قائمة الأندية المشاركة في البطولة برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل في المركز الأول، مع العلم أن بطولة الدوري توقفت بعد الجولة 12، لترك المجال أمام استعدادات المنتخب الوطني الأول الأخيرة، قبل المشاركة في كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، فيما ودع ((فرسان دبي))، دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثاني، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي.

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