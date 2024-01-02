بوصلة «دورينا» تتجه نحو رقم قياسي من البطاقات الحمراء

يتجه دوري أدنوك للمحترفين نحو تحقيق رقم قياسي في البطاقات الحمراء والتي ظهرت 35 مرة حتى الجولة 12 من النسخة الحالية، منها بطاقتان تم إلغاؤهما بواسطة هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد كرة القدم، بناء على احتجاج الأندية، للاعب شباب الأهلي بوجدان بلانيتش، ولاعب اتحاد كلباء مهدي قائدي.

وبحسب إحصائيات رابطة دوري المحترفين المعتمدة في الخمسة مواسم الأخيرة بناء على تقارير قضاة الملاعب، فإن النسخة الحالية من ((دورينا)) شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في إشهار البطاقة الحمراء، وتشير عملية الرصد الرسمية إلى أن الموسم الملغي 2020-2019 شهد 41 بطاقة، وموسم 2020 - 2021 ((48 بطاقة))، 2021 - 2022 ((49 بطاقة))، 2022 - 2023 ((46 بطاقة))، بينما استخدم قضاة الملاعب الكرت الأحمر 35 مرة قبل اكتمال النصف الأول من البطولة الحالية، وبفارق 11 بطاقة فقط عن نسخة الموسم الماضي، ما يؤكد أن دورينا مرشح في نسخته الحالية لبلوغ رقم قياسي مقارنة بالنسخ السابقة.

13 نادٍ

وتوزعت البطاقات في الجولات السابقة على 13 نادياً، وتفرد النصر وحيداً بعدم وجود حالة طرد في صفوفه، فيما تصدر شباب الأهلي القائمة بعدد 5 بطاقات ملونة، ويأتي العين واتحاد كلباء في المركز الثاني برصيد 4 بطاقات لكل منهما، ثم أندية البطائح، الوحدة، خورفكان بعدد 3 بطاقات، الوصل، الجزيرة، عجمان، حتا، الإمارات، بني ياس ((بطاقتان لكل ناد))، ويأتي الشارقة في المركز قبل الأخير ببطاقة واحدة، وأخيراً النصر الذي حافظ على سجله نظيفاً من البطاقة الحمراء، وعلى مستوى اللاعبين تعرض لاعبان فقط للطرد مرتين، هما جوناتاس سانتوس لاعب وسط العين المتقدم، وخالد بطي الظهير الأيمن للوحدة.

4 بطاقات

وشهدت الجولة السابقة التي توقفت منافسة الدوري بعدها إشهار البطاقة الحمراء 4 مرات، كانت من نصيب مبارك بنزامة لاعب الجزيرة أمام حتا، سالم علي لاعب الإمارات ضد النصر، وليد عباس لاعب شباب الأهلي ضد الوصل، سلطان عادل مهاجم كلباء أمام بني ياس، وكان طرد سلطان الأكثر تأثيراً في الجولة لأنه ساعد في تحويل تأخر بني ياس بهدف إلى فوز بهدفين.

12 جولة

وخلال 12 جولة سابقة في الدوري ظهرت البطاقة الصفراء 349 مرة، لتمضي أيضاً نحو رقم قياسي مقارنة بالنسخ السابقة، ما يؤكد أن الأندية في حاجة إلى مراجعة موقفها من تلقي البطاقات الملونة التي تؤثر سلباً على استقرار التشكيلة ونتائج المباريات.

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