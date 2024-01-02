منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار بدءا من 13 يناير الجاري.

شارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي

وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

ومن المقرر ان ينتظم محمد صلاح في معسكر المنتخب المصري خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تسجيله هدفين خلال مباراة فريقه ليفربول امام نيوكاسل التي جرت أمس بالدوري الإنجليزي

وأدى الحارسان محمد الشناوي وأحمد الشناوي بالإضافة إلى أسامة جلال تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

حضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.





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