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رشّح نفسك

1/2/2024 7:23:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

إلى الأبيض الإماراتي، إلى منتخبنا الوطني لكرة القدم، إليه أقدم بعض خلجات النفس، بعض ما نتمناه له قبل الذهاب إلى الدوحة، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، المنطلقة اعتباراً من 12 يناير الجاري.

أولاً: إذا لم تكن مرشحاً للمنافسة على اللقب قم أنت بترشيح نفسك، عدم ترشحك من قبل بعض الجهات، التي فعلت ذلك يجب ألا ينال منك سلباً، بل يجب أن يدفعك لإثبات وجودك والدفاع عنها.

ثانياً: التمس العذر لمن يفعل ذلك، فهناك 4 منتخبات على وجه التحديد تفرض نفسها على كل الترشيحات في كل مرة، وهي منتخبات: اليابان وكوريا وإيران والسعودية، ولو دققت قليلاً لشعرت أنها تستحق أكثر من غيرها بحكم مستواها الحالي المتقدم، وبحكم عدد البطولات، التي حققتها.

ثالثاً: لكي تسهم في تغيير المشهد ليس عليك إلا أمران على وجه التحديد، الأول: أن تؤمن بقدراتك وتتحلى بالثقة في النفس، والثاني: أن تبذل كل ما في وسعك وتقدم خلاصة طاقتك خلال سير المباريات دونما الشعور بالإحباط، لا سيما إذا مني مرماك بهدف.

رابعاً: ذكّر نفسك دائماً أنها كرة القدم المتغيرة، التي لا تعرف الثبات، ولا تؤمن كثيراً بالأحكام المسبقة مهما كانت منطقية، فهذه اللعبة لها أحكامها الخاصة، ولها سيناريوهاتها التي تفاجأ بها، ولعل مفاجآتها هي أجمل ما فيها، وسر تعلق الجماهير بها، ولعلك تتفق معي أنها كثيرة هي تلك البطولات التي ولد بطلها خلال أحداثها.

خامساً: ما زال أمامك تجربة أخيرة قبل السفر، أمام منتخب عمان الشقيق، وموعدها السبت المقبل، وهي لا شك في توقيتها تبقى الأهم، كما أن طبيعة المنافس تختلف عن غيره، وكلنا يعرف ويدرك إلى أي مدى تكون المنافسة بين المنتخبين الجارين قوية ومشوقة، الحرص إذن مطلوب لكي تكون هذه المباراة الودية هي مسك الختام لمشوار حافل بالانتصارات، لم نعرف غيرها منذ تولي المدرب باولو بينتو.

آخر الكلام:

تجربة منتخب عمان وتحقيق نتيجة إيجابية فيها ليس بالأمر السهل، فهو منتخب قوي، ويزداد قوة معك، لا سيما بعد أن فاز على الصين بهدفين مؤخراً، أنت تدرك ذلك، وتعرف مدى إيجابية الذهاب للدوحة وأنت منتصر للمرة السابعة على التوالي.

MENAFN02012024000110011019ID1107678604

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