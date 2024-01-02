النوم.. الطاقة الساكنة

‏تلجأ العديد من المصانع والشركات الكبرى إلى عدم تغيير أوقات حضور وانصراف المناوبات حتى لا يشعر العامل أو الحارس بربكة في نظام نومه.

ذلك ليس رأفة إدارية فحسب، بل أثبتت الدراسات أنه من المهم أن يحافظ المرء على روتين مواعيد استيقاظه ونومه أكثر من مدة النوم، ليحافظ على حيويته ونشاطه وطاقته.

أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة ((Sleep)) أن الالتزام بجدول نوم ثابت يسهم في تخفيض احتمالية الوفاة المبكرة بمعدل 20 في المائة.

وكشف لنا الباحثون أن الالتزام بجدول نوم منتظم وقصير يمكن أن يكون أكثر فائدة للصحة مقارنة بالنوم لفترات طويلة لكن في أوقات متغيرة (أي تغير الورديات أو المناوبات) بحسب صحيفة ((البيان)).

وهذا لا يعني أن مدة النوم ليست مهمة، فهي في غاية الأهمية، لكن لو تخيل رجل أمن في أحد الأسواق مديره وهو يطلب منه أن يأتي في ((وردية)) الصباح بدلاً من ((شفت)) الليل ماذا سيكون شعوره؟ كيف يؤثر ذلك على مزاجه ولخبطة يومياته.

الخبراء في مستشفى ((مايو كلينك)) يعتقدون أن كل ما نحتاجه للحصول على أقصى طاقة أو فائدة ممكنة من النوم، هي الالتزام بستة عناصر أساسية.

العنصر الأول، الالتزام بجدول ثابت للنوم والاستيقاظ في الوقت نفسه يومياً، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

الثاني ضرورة مراعاة طبيعة الطعام والشراب مثل تجنب الأطعمة الثقيلة، والنيكوتين، والكافيين، و((الكحول)) قبل النوم. الثالث ما يفتقده البعض وهو خلق بيئة مريحة للنوم مثل الغرفة المظلمة والهادئة مع تقليل التعرض للشاشات قبيل الخلود إلى النوم.

أما الرابع فهو الحد من القيلولة النهارية خصوصاً النوم لفترات طويلة في النهار. الخامس ممارسة الأنشطة البدنية كالرياضة المنتظمة لأنها تحسن جودة النوم لكن ينصح بتجنب الرياضة قبيل النوم مباشرة. أما التحدي الأكبر فهو العامل الأخير وهو محاولة التحكم في القلق.

غير أن العلماء يرون أن ذلك ممكناً عبر طرق عدة منها تدوين المخاوف وتطبيق كل الأساليب الممكنة لتقليل التوتر. وهي مسألة مهمة لأنها تقض مضجع الإنسان فتأخذه الهواجس والهموم في رحلة ممتدة من القلق.

وتكمن خطورة الاستهانة بسويعات النوم، أنه مهما تناول المرء ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات ومهما خالط من خير الجلساء والندماء فإن افتقاره للنوم الجيد وانضباط روتين مواعيد الاستيقاظ والنوم سوف يعكر عليه مزاجه، ويبدد طاقته وتركيزه.

فقد أظهرت إحدى الدراسات علاقة الافتقار للنوم وتشتت التركيز. فكلما زاد النوم وجودته ارتفعت مقدرة الإنسان على التركيز في مجريات الأحداث وما يتناهى إلى أسماعه، وعلى وجه التحديد ما يقرأ وما يكتب.

ويظهر البحث العلمي أن الحصول على ساعات كافية من النوم ذي الجودة العالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الانتباه والتركيز، وهما عنصران أساسيان لعمليات التعلم.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم النوم جوانب أخرى من الإدراك مثل الذاكرة، وحل المشكلات، والإبداع، ومعالجة العواطف، والمقدرة على إطلاق الأحكام أو تقدير الأمور أو وضعها في نصابها الصحيح.

تتأثر هذه الوظائف الدماغية خلال مراحل النوم المختلفة، بما في ذلك مرحلتي الحركة السريعة للعين (REM) والحركة غير السريعة للعين (NREM)، وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن النوم يعزز معظم أنواع الوظائف الإدراكية.

وفي الواقع فإن أوقات النوم تقف خلف تحفيز قدراتنا الإدراكية مثل الذاكرة، ومهارات حل المشكلات، والقدرات الإبداعية، وفهم العواطف.

وأكاد أجزم أن كثيراً من مشكلاتنا وخلافاتنا المفاجأة قد انبثقت في لحظات انفعال أو تعكر مزاج مرتبط بقلة النوم أو ضعف جودته. فلا يمكن أن يتمتع المرء بالطاقة الكاملة إذا ما كان هناك ضعف في جودة نومه العميق وهي أوقات ((السبات)) العميق.