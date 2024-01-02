عام آخر يفتح على المجهول

دخلت الإنسانية الاثنين الماضي العام 2024 في أعقاب سنة كانت مليئة بأحداث يجمع المراقبون أنها قد تكون حاسمة في تغيير نظام العلاقات الدولية الذي فرض نفسه بعد الحرب العالمية الثانية.

وكانت سنة 2023 صعبة على البشرية لجهة أنها جاءت بعد أزمة ((كورونا)) الصحية التي عمقت هي الأخرى أزمة اقتصادية كانت سائدة وكان لها تداعيات اجتماعية وسياسية وحتى نفسية على الأفراد والمجتمعات.

وكل هذا ساهم بشكل كبير في نشوء وتطور سلوكيات انعزالية وقومية لدى الدول والمجتمعات بما فسر وعمق صعود موجات اليمين واليمين المتطرف في دول الغرب الليبرالي تحديداً وكذلك تنامي موجات المد الشعبوي في عدد من مناطق العالم.

وإن أهم ما كان يميز نظام العلاقات الدولية بعد الحرب الثانية هو ما عرف بكونية حقوق الإنسان ونظام العولمة والذي قاد مباشرة إلى الاعتقاد وحتى التسليم بـ((نهاية التاريخ)) بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989 وهو ما عبر عنه بوضوح الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما في كتابه ((نهاية التاريخ والإنسان الأخير)) الصادر سنة 1992 .

والذي أعلن فيه موت الأيديولوجيا والانتصار النهائي للحضارة الغربية الليبرالية، ولم يحد مفهوم ((صدام الحضارات)) الذي ساهم في وضع إطاره النظري صامويل هنتنغتون من كونية هذا التوجه، إذ خلص الجميع إلى ضرورة تعديل المنظومة وإيجاد إطار تحاوري للحضارات.

ويعتقد أن سنة 2023 كانت حبلى بأحداث من شأنها أن تغير في العمق مشهد العلاقات الدولية هذا، ومن ذلك، عملية ((طوفان الأقصى)) التي كشفت الهشاشة الأمنية لدولة إسرائيل وألقت بالكثير من الشكوك على قدرة الولايات المتحدة على حمايتها وعلى لعب دور شرطي العالم، ثم تداعيات ذلك والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية .

والذي أسقط مفهوم كونية حقوق الإنسان وكشف زيف هذه الحقوق وتوهانها في ازدواجية المعايير، وترسخت معه فكرة أن الخضوع إلى القانون الدولي والدولي الإنساني يخضع فقط لموازين القوى على الأرض بما أضحى يهدد جدياً وفعلياً المنظومة القيمية والقانونية التي فرضها دمار الحرب العالمية الثانية.

ومن الأحداث الحاسمة أيضاً، استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت هي الأخرى في إسقاط مفهوم ((نهاية التاريخ)) الذي ثبت طابعه الهلامي والوهمي، وبدا أن المشهد المقبل يفتح على عالم متعدد الأقطاب إن كان ذلك على المستوى الاقتصادي أم السياسي أم الثقافي والحضاري وتضطلع فيه الدول بحماية نفسها ذاتياً من خلال تطوير آليات الحماية الذاتية كعودة السباق نحو التسلح النووي.

وبعض ملامح هذا المشهد هو أولاً، الصعود الملفت لأحزاب اليمين وللتيارات الشعبوية والقومية المتطرفة في الكثير من الدول، وثانياً، نزوع الدول إلى تشكيل تكتلات جديدة مثل ((البريكس)) الذي يتوسع باطراد، وثالثاً السقوط النهائي لكل الحلول الاصطناعية للمشكلات الحقيقية بين الأمم والشعوب ومن ذلك تهاوي ((الإسلام السياسي)).

إن كل هذه المتغيرات تؤكد بداية الانهيار النهائي لمفهوم العولمة وتؤشر في المقابل على العودة القوية للنزعات القومية وهو ما يعني خلق الشروط الموضوعة لنزاعات إقليمية ودولية جديدة قد لا تجد من يردها وفي أفضل الأحوال فهي تفتح على عودة شكل من أشكال الحرب الباردة وتوازن الرعب الذي من عناصره الأساسية مشاعة السلاح النووي بما يهدد مستقبل البشرية، خصوصاً مع تنامي التطرف القومي والفكر الشعبوي.

إن سنة 2024 التي دخلناها قد تكون سنة المنعرج الأخير نحو عالم تسود فيه النزاعات ويفتح على المجهول، إذا لم تحصل عودة عاجلة للوعي بضرورة العيش المشترك بين مكونات المجتمع البشري مع العمل على احترام تنوعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري.

إن الإنسانية في حاجة ماسة إلى عالم متضامن يقطع مع كل أشكال التوحش الاقتصادي والسياسي وتحتل فيه التنمية المستدامة المكانة الأهم في سياسات الدول، وتقطع فيه البشرية مع السياسات والسلوكيات العدوانية والتي أثبتت فشلها وعدم جدواها، وإن كل الحلول الاصطناعية ومنها العدوان لن تحقق الأمان والتقدم للدول والشعوب وهذا، على سبيل المثال، ما ينبغي على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى الولايات المتحدة استيعابه والعمل بمقتضاه.