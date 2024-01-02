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عام جديد.. بداية جديدة

1/2/2024 7:23:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) نقف على عتبات عام جديد، وقلوبنا تعمر بالإيمان، وألسنتنا تلهج بالدعاء بأن يحمل لنا الخير والرزق والبركة، وأياماً جميلة، وأن يعم السلام جنبات عالمنا الواسع، وأن تتراكم في سمائنا سحب المحبة والتسامح، مع بداية العام الجديد نقف وعيوننا ترنو نحو المستقبل، نتطلع إلى بداية جديدة، ونستعد لخوض تجارب حياتية ومهنية نوعية، ونهيئ أنفسنا لتحقيق نجاحات وإنجازات لافتة، يمكن أن نضيفها إلى سيرتنا الذاتية، ومسيرتنا المهنية. في بداية 2024 نقف ونستعد لأيام مليئة بالعمل والاجتهاد، نسعى فيها لأن نظل على عهدنا، الذي قطعناه لأنفسنا ومحيطنا الاجتماعي بأن نحافظ على إنجازاتنا ومواردنا، وأن نعمل أكثر لنوسع نطاق أحلامنا وتحقيقها، وأن نكون أكثر قناعة بـ((البدايات الجديدة))، التي تحمل عادة تأثيرات خاصة على النفس. الابتهاج بالعام الجديد قد يعني خسارة عام من العمر، ولكن تأثير البداية الجديدة له طعم خاص، فغالباً ما تحفز السلوك الطموح، وتعيد الأمل لخطط كنا نظن أنها دفنت في مقبرة الأيام. البدايات دائماً ما تكون جميلة رغم كونها صعبة ومرهقة أحياناً، وتتطلب بذل مجهود كبير، وتحتاج منا إلى زيادة التعلم والإدراك، وقد تبدو أحياناً معقدة، ولكن مع مرور الوقت نشهد من خلالها التحول، وتبدل الأحوال، وذلك يكون نتيجة التخطيط الجيد والصحيح. البدايات الجديدة مهمة، فهي تعبير عن مرحلة التأسيس والبناء قد يصاحبها أحياناً الضجيج، والناس عادة يُعجبـون بالضجيج المحيط بالبدايات ربما أكثر من إعجابهم بطريقة التطبيق، وكلما ارتفع صوت الضجيج كانت البداية جيدة وصحيحة، فذلك إشارة إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، وهي تشبه تماماً لحظة إقلاع الطائرة، التي عادة ما تكون الأصعب، ويمكن مغازلتها بالصبر وتهيئة النفس ليكون الثبات بعدها. العام الجديد هو بداية وأمل جديد لنا جميعاً، علينا أن نسعى خلاله إلى تجديد حياتنا وأهدافنا والاستفادة منها، والارتقاء بمستوى التفاؤل والأخلاق، فهي من أدوات النجاح الحقيقي. مسار: الرغبة بالتحسين والتطوير تشكل الخطوة الأولى في التغيير.

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