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عبء الجميل ومسرّة الانتقام

1/2/2024 7:23:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) التجوال في كتب الأقدمين الغنية بالأفكار والعلوم، على اختلاف طبيعتها وتنوعها، التي أغنت الحضارة الإنسانية على مدى الحقب الزمنية، وأهمها الحكمة، محال أن يخرج الإنسان منها بلا محصول وفير، يؤهله لكافة ميادين الحياة، بما فيها مواجهة التحديات؛ فقد جاء في كتابات الأولين، ما يخص الصديق ومنحه الثقة الزائدة. وما يخص العدو وكيف تستخدمه لفائدة. والموضوعان يشيان بمسألة مهمة لإنسان العصر، الذي أحوج ما يكون إلى تجارب الأولين وآثارهم التي خلّفوها للبشرية. ففي ما أراده روبرت غرين، في كتابه (قواعد القوة)، أن يكون قانوناً أو ما شابه، يحفظه الناس، ويتنبهون لأهمية محتواه، تحذيره التالي: (كن حذراً من الأصدقاء. فسوف يخونونك على نحو سريع، لأنهم يُستفزون بسهولة إلى الحسد. كما أنهم يُفسدون ويصبحون طغاة. ولكن استأجر عدواً وستجد أنه يصبح أكثر ولاءً من صديق، لأن عليه أن يثبت الكثير. والواقع أن لديك ما تخافه من الأصدقاء أكثر من الأعداء). وكلام كهذا يكاد ألا يؤخذ في الاعتبار، لو لم يوجد ما يتسق معه، في مذكرات ديان دي بوتييه - عشيقة هنري الثاني ملك فرنسا 1566 -1499. في جملة لخصت المعنى: (للحصول على عدو جيد، اختر صديقاً؛ فهو يعرف أين يضرب). وهنالك مقولة مشهورة للشاعر فولتير، يمكن إضافتها ليتوضّح المشهد. هي: (اللهم احفظني من أصدقائي؛ أما أعدائي فأنا كفيل بهم). وكان للعرب نصيب في هذا المنحى. جاء في الأثر: (يؤتى الحذرُ من مأمنه). ويذكر أنّا مررنا في قراءاتنا المبكرة، على قول كرّس مثل هذا المعنى. هو: (احذر عدوك مرةً، واحذر صديقك ألف مرة). وأدلى المتنبي بشعره: (فلمّا صار ودّ الناس خبّاً - جُزيتُ على ابتسامٍ بابتسامِ. وصرتُ أشك فيمن اصطفيه - لعلمي أنه بعض الأنام). ولعل في ما قاله المؤرخ تاسيتوس 120م. جزءاً من الحقيقة: (الناس مستعدون للرد على الأذى، أكثر من استعدادهم لمكافأة الإحسان؛ فالعرفان بالجميل عبء، أما الانتقام فمسرّة).

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