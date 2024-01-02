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مونديال الدوحة

1/2/2024 7:23:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحل عنا عام، وأقبل علينا عام جديد، والرياضة بأبعادها وتطوراتها المختلفة، ما بين الأزمات والإخفاقات، والانتقادات، التي شهدتها السنة الماضية، واليوم نفتح صفحة جديدة، مملوءة بالأحداث الجارية، والمقامة حالياً، فضلاً عن تعدد الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والفنية، التي تشهدها الدولة هذه الأيام، ونحن نعيش معها انطلاقة السنة الجديدة، لتبرز أهمية الدور الذي تؤديه الرياضة في تقارب الشعوب، بخلاف التسهيلات والإمكانات المتوافرة في دولتنا، والتي ساعدت على الإقبال الكبير للدول والأفراد، الذين يتوافدون من مختلف بقاع الأرض على المشاركة والمنافسة، ولعل أبرز تلك الأحداث، الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، التي أصبحت على الأبواب، وما يميز هذه البطولة، أنها جديدة في شكلها وتنظيمها، لأنها ستقام بعد مونديال الدوحة وأصبحت الأمور تقاس كأنها كأس عالم جديدة من ناحية الترتيبات والاستعدادات الجادة للأشقاء، ومن يتابع ما يجري في الساحة، بسبب كثرة الأحداث الرياضية، لمختلف الألعاب، وشتان الفارق بين أول مشاركة للمنتخب الوطني قبل 40 عاماً، فاليوم الصورة تغيرت في أمور كثيرة، بعدما كانت لجنة صغيرة من الدولة المنظمة تشرف على البطولة، أصبح اليوم الوضع مختلفاً تماماً، لأن قطر أصبحت ((جامعة)) في التنظيم الرياضي ويقودها بنجاح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولديه من المناصب الكروية التي تقود اللعبة إقليمياً وقارياً ودولياً خاصة بعد إشادة العالم بالمونديال قطر 2022 التاريخي.. نفتح اليوم صفحة جديدة، وعاماً جديداً، راجياً أن يكون عام خير علينا، والله من وراء القصد.

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