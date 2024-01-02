بلير و«التهجير الطوعي»

ليس هناك شيء اسمه ((التهجير الطوعي))، في كل لغات العالم، وفي اللهجات العامية من بعد الفصحى، حتى في لغة الإشارة، التهجير له معنى واحد لا غير، هو التهجير، أي الطرد، وهو فعل خاص بالإنسان، ذلك الكائن الذي تطور وتكيف وتحضر بعد أن استقر في أرض هي أرضه، وبنى مدناً وبلدات وقرى، وأقام منازل وشق طرقاً وكون مجتمعاً له صفاته، وتعايش مع الذين يشاركون في الأرض التي أصبحت وطناً، فإن حدث تهجير للإنسان فهذا يعني أنه مجبر على ذلك، والمجبر هو المضطر نتيجة ظروف قاسية جعلت العيش في أرضه شبه مستحيل، مثل الكوارث الطبيعية التي تشمل الزلازل والفيضانات والحرائق المدمرة، وهناك ظروف من صنع البشر، مثل العدوان والحرب والتدمير المقصود لمقومات الحياة في الأرض التي كانت مأوى ومصدر رزق وإحساس بالأمان، ولم يحدث أن غادر الناس طوعاً أرضهم لارتباطهم بها، فتلك صفة يمكن أن تكون في طباع كائنات أخرى، مثل الطيور والأسماك والحيوانات، ولا يقال إنها مهجرة طوعاً، بل مهاجرة، بحثاً عن الأجواء الدافئة أو المراعي ومصادر القوت في المواسم، ومع ذلك تعود إلى مواطنها باختيارها كما هاجرت باختيارها.

الظالم فقط هو من يخترع المسميات، خضوعاً لجبروته، ولطغيانه، هو الذي يعتدي دون رحمة، وهو الذي يقتحم البيوت، وهو الذي يطرد الناس من أرضهم، وهذا ما يحدث في غزة اليوم، طرد شعب من أرضه بالقوة الجبرية، ثم يأتي شخص من أمريكا أو بريطانيا ليقول لنا إنه سيبحث مسألة التهجير الطوعي لسكان الأرض وملاكها حسب التاريخ والقانون والفطرة الإنسانية، كما قال ((طوني بلير)) الذي أعيد إلى الأضواء أخيراً، وسيطاً أو ممثلاً أممياً أو أية صفة جديدة ألصقت به، فهو في البداية والنهاية يحمل على كاهله وزر ما حدث ويحدث في العراق، فقد كان الشريك الأصيل في مؤامرة ((أسلحة الدمار الشامل)) والغزو غير المبرر أبداً عام 2003، ومثله لا يمكن أن يقف مع الحق في غزة!