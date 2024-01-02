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مقتل 4 شبان بمواجهات شرق قلقيلية بالضفة

1/2/2024 7:23:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت ((وكالة الأنباء الفلسطينية)) أن أربعة شبان قتلوا في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية فجر أمس، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها البلدة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكرت الوكالة أسماء الشبان الأربعة وهم وليد إسماعيل رضوان (18 عاماً)، وقصي جمال عدوان (21 عاماً)، وإياد أحمد شبيطة (22 عاماً)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاماً).

وقالت، نقلاً عن مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية احتجزت جثامينهم.

وأضافت إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجراً المنطقة الغربية من البلدة والتي تعرف باسم (الصفحة)، واندلعت على إثر ذلك مواجهات واشتباكات بين الشبان والجنود، ثم حوصر أربعة شبان في عمارة سكنية وأطلق عليهم الرصاص بشكل مباشر.

وقالت المصادر المحلية إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمحال التجارية والمنازل.

وأعلن عن إضراب شامل بالبلدة اليوم حداداً على أرواح القتلى.

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