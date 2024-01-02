مقتل 4 شبان بمواجهات شرق قلقيلية بالضفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت ((وكالة الأنباء الفلسطينية)) أن أربعة شبان قتلوا في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية فجر أمس، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها البلدة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وذكرت الوكالة أسماء الشبان الأربعة وهم وليد إسماعيل رضوان (18 عاماً)، وقصي جمال عدوان (21 عاماً)، وإياد أحمد شبيطة (22 عاماً)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاماً).
وقالت، نقلاً عن مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية احتجزت جثامينهم.
وأضافت إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجراً المنطقة الغربية من البلدة والتي تعرف باسم (الصفحة)، واندلعت على إثر ذلك مواجهات واشتباكات بين الشبان والجنود، ثم حوصر أربعة شبان في عمارة سكنية وأطلق عليهم الرصاص بشكل مباشر.
وقالت المصادر المحلية إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمحال التجارية والمنازل.
وأعلن عن إضراب شامل بالبلدة اليوم حداداً على أرواح القتلى.
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