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الهدنة.. «حماس» تريدها 40 يوماً وإسرائيل أسبوعين

1/2/2024 7:23:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على مباحثات تبادل الأسرى بين ((حماس)) وإسرائيل، أن الحركة تخلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار، على أن تفرج عن نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على شهر وتصل إلى 40 يوماً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة مجلس الحرب على تهدئة لمدة أسبوعين، مقابل الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً.

وتريد ((حماس)) أيضاً في المقابل الإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وعودة المواطنين من الجنوب إلى الشمال، وزيادة وتيرة إدخال المساعدات كخطوط عامة للموافقة.

وأوضحت المصادر لـ((وكالة أنباء العالم العربي))، أن ((حماس)) أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموقفها هذا، فيما كشف مسؤول أن مجلس الحرب رفض خلال اجتماعه الأخير عرض الحركة.

وصرح مصدر بأن مطلب ((حماس)) هو الإفراج عن محتجز إسرائيلي واحد في كل يوم من أيام التهدئة. وأضاف: ((المباحثات الخماسية التي تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، بالإضافة لطرفي الصراع (حماس وإسرائيل) مستمرة)).

لكن صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) قالت الاثنين، إن المطالب التي تطرحها حركة ((حماس)) تبدو مبالغاً فيها. وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤول لم تسمه، إلى أن الردود التي وصلت من الوسيط القطري لا تشير إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق.

واجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وبحث في الردود الأولية التي حملها الوسيط القطري، وقال المسؤول الإسرائيلي: ((الأمر أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد، حماس عادت للمطالبة بوقف الأعمال العسكرية، وهذا لا يمكن قبوله)).

وقالت المصادر الفلسطينية لـ((وكالة أنباء العالم العربي))، إن حركة ((حماس)) تريد أن تكون التهدئة المنشودة أطول عمراً من الاتفاق السابق. وقال المصدر إن عملية الإفراج ستتنوع حسب الأوضاع الميدانية واللوجيستية بما يصل في النهاية إلى إطلاق سراح ما يزيد على 40 محتجزاً إسرائيلياً بقليل، بما يتضمن نساء ورجالاً مسنين.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة مجلس الحرب على تهدئة لمدة أسبوعين، مقابل الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

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