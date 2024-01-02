5000 مدني ضحايا انتهاكات الحوثي للهدنة

رغم استمرار سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع العام 2022 إلا أن إحصائية وزعتها اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات أظهرت أن 5 آلاف شخص كانوا ضحايا ثلاثة آلاف واقعة انتهاك في البلاد سجلت خلال العام 2023 نسبت إلى الحوثيين.

اللجنة الوطنية التي شكلها الجانب الحكومي للتحقيق في أي انتهاكات رافقت الحرب ذكرت أنها تمكنت من الرصد والتحقيق في 2.955 واقعة انتهاك، نتج عنها تضرر 5.152 مدنياً من الجنسين وبكل الأعمار في مختلف المحافظات، وتنوعت بين استهداف مدنيين وأعيان تاريخية ودينية، وحوادث انفجار ألغام وعبوات ناسفة، واعتقال وإخفاء.

ووقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، واعتداء وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، وتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً، وتفجير منازل، وتهجير قسري للأسر.

الإحصائية التي وزعتها اللجنة تعكس حجم الخروقات الحوثية التي رافقت الهدنة بسبب عدم وجود مراقبين لمتابعة مدى التزام الحوثيين بمضامين الهدنة حيث يرفض الحوثيون تعهدهم بإنهاء الحصار على مدينة تعز.

ووسط خشية عامة من تلاعب الحوثيين بأي اتفاق جديد نبهت اللجنة في بيانها إلى أنه ومع أنباء قرب التوصل لخارطة طريق لوقف إطلاق النار، من الضروري أن يكون هناك التزام حوثي بعدم انتهاك الاتفاقات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز