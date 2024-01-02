قصف وأحزمة نارية ترفع ضحايا غزة إلى 22 ألفاً

دخلت الحرب على غزة، أمس، يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في عملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وغارات جوية بعد يوم من سحب عدد من الآليات العسكرية من غزة، بينما أكد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب على القطاع ستطول.

وشهد قطاع غزة أمس يوماً جديداً من التصعيد، بينما توشك الحرب على إتمام شهرها الثالث، وقد أعلنت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدداً من الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب في تجدد القصف الإسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس، بينما شنت طائرات إسرائيلية حزاماً نارياً شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وقالت الهيئة إن غارات عنيفة تستهدف المدينة التي حولت إسرائيل إليها جُل عمليتها البرية لها منذ ما يقارب شهراً.

قصف عنيف

وذكرت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً مخيم المغازي وسط القطاع، مشيرة إلى وقوع اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في منطقتي التفاح والدرج شمال شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 48 فلسطينياً على الأقل قتلوا في قصف أمس على مدينة غزة، ولا يزال العديد منهم تحت الأنقاض.

وقال شهود لوكالة الأنباء الفرنسية إن غارة أخرى قتلت 20 شخصاً كانوا يحتمون بجامعة الأقصى غرب مدينة غزة، بينما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد قتلى حرب إسرائيل على القطاع إلى 22 ألفاً و185 شخصاً، وإصابة 57 ألفاً و53 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي قتل 207 فلسطينيين، وأصاب 338 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

زيارة وزير الدفاع

في الأثناء، تفقد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت جبهة غزة، أمس، رفقة نائب رئيس هيئة الأركان، لإجراء تقييم لأوضاع القوات الإسرائيلية هناك. وقال غالانت: ((الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فمن دون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط)).

وأضاف: ((في شمالي القطاع قضينا على 12 كتيبة لحركة حماس.. ما سنقوم به عملياتياً هنا هو عمليات هجوم بالنار، وعمليات اجتياح، وعمليات خاصة، وإذا ما اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي نقررها)).

وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إنه يجري تعديل انتشار القوات للاستعداد ((لقتال طويل الأمد)). وأضاف أن بعض القوات، وخاصة جنود الاحتياط، ستُسحب للسماح لها بإعادة تجميع صفوفها. وأضاف: ((يجب على الجيش الإسرائيلي التخطيط المسبق انطلاقاً من فكرة وجود مهام إضافية وأن القتال سيستمر لبقية العام)).

خطف رضيعة

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اختطاف الجيش الإسرائيلي طفلة رضيعة من قطاع غزة دليلاً على ارتكاب أبشع الجرائم، مطالبة بتسليم الرضيعة فوراً. وقالت الوزارة في بيان، إن اختطاف الجيش الإسرائيلي رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة.

وأضافت أن هذا الأمر يعمق لدينا القناعة بأن جيش إسرائيل يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر والاختطاف بحق المدنيين العزل في قطاع غزة دون حسيب أو رقيب.

من جهة أخرى، أعلن رؤساء بلديات شمال غزة، أمس، خروج البلديات عن الخدمة من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مقرات البلديات ومخازن المياه والصرف الصحي وجرف الطرقات. ووجه رؤساء بلديات شمال غزة نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدخال الوقود والآليات الضرورية وقطع الغيار إلى مناطق شمال غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز