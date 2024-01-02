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بلدية دبي.. ريادة عالمية في الخدمات والمبادرات

1/2/2024 7:23:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan) حرصت بلدية دبي على إطلاق مبادرات وخدمات نوعية أسهمت في تعزيز ريادة الإمارة خلال عام 2023، بهدف جعلها المدينة الأكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة، والعمل على تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة. وحرصت البلدية على إطلاق منصة الفرص، وهي منصة مبتكرة للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، كما أنجزت مشروع تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة ((بيو غاز))، الذي يعتبر أحد مشاريع الطاقة المتجددة التي تخدم الخطة الاستراتيجية لتحويل أصول بلدية دبي إلى أصول خضراء ومستدامة. وخصصت البلدية 3 شواطئ جديدة للسباحة الليلية في كل من جميرا 2، جميرا 3 وأم سقيم 1، بطول إجمالي يبلغ 800 متر، وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية. نظام جديد وحرصت البلدية على إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء، الذي صُمّم ليتناسب مع احتياجات المتعاملين ، فيما يعد بلووم ماركت للخضار والفواكه الذي تم افتتاحه في يوليو الماضي وجهة متكاملة لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية في بيئة مكيفة تحافظ على جودة وسلامة البضائع والمنتجات، وذلك على مساحة 66 ألف متر مربع في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه. تدشين كما تم تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الذي يعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ومن دون أي تأثيرات بيئية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات درهم. دوار الساعة وأنجزت بلدية دبي مشروع تطوير ((دوار الساعة)) في منطقة ديرة، في أغسطس الماضي بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين درهم،كما أطلقت منصة رقمية جديدة بنظام 360 مدعومة بتقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية، وتتميز المنصة بكونها مبوبة رقمياً بالكامل من حيث بيانات المتعاملين، وعدد سكان الإمارة، والمواقع الجغرافية التي تخدمها، والبالغ عددها 320 منطقة وموقعاً عاماً. وأطلقت البلدية أول أكاديمية مهنية معتمدة على مستوى الدولة، والمعنية بالمعرفة والتدريب المهني المتخصص، كما منصة ((البناء في دبي)) لتوفير جميع الخدمات والمعلومات والإجراءات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، سواء المقدمة من البلدية أو من الجهات الأخرى في الإمارة، وأعلنت مع هيئة دبي للطيران المدني عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع ((آفاق دبي))، المعني بوضع معايير تخطيطية لمسارات الطائرات بدون طيار في الأجواء منخفضة الارتفاع ومواقع المطارات والمهابط المخصصة لها. وشاركت بلدية دبي في مؤتمر (COP28) كشريك استراتيجي للمسار، وأفردت جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، حيث كانت أكثر منصة مستدامة في المنطقة الخضراء. وأعلنت البلدية عن إطلاق ((تحديث خطة استشراف المستقبل)) التي ترسم خريطة طريق لتخيّل وتصميم وتنفيذ مستقبل دبي ضمن نطاق العمل البلدي وفق نموذج المدن المستدامة المستقبلية التي يشكل الإنسان محورها المركزي وتمثل جودة الحياة غايتها العليا، بما يعزز موقع دبي مدينة عالمية في صدارة مدن المستقبل الرائدة.

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