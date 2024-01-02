شرطة دبي تعرّف بمبادرة «التزامكم سعادة»

(MENAFN
- Al-Bayan) نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة ((التزامكم سعادة))، برنامجاً توعوياً في مدرسة نورث أميريكان الدولية بدبي، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. وأكد الوكيل أول علي جمعة العويص، خلال المحاضرة التوعوية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في مدرسة أميريكان الدولية بدبي، أن مبادرة ((التزامكم سعادة)) تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المُثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.
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