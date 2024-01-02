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تأمين 9 مواقع و14 فعالية بالمناطق البحرية خلال احتفالات رأس السنة 2024

1/2/2024 7:23:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أسهم القطاع البحري في لجنة تأمين الفعاليات في دبي في تأمين 9 مواقع بحرية و14 فعالية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024. وذلك من خلال تسيير 16 دورية أمن بحري ضمت 176 فرداً وغواصاً من الفرق التخصصية في أقسام الإنقاذ البحري والأمن البحري، إلى جانب مشاركة 14 زورقاً للشركاء الاستراتيجيين في لجنة تأمين الفعاليات. وأكد العميد حمودة العامري، رئيس القطاع البحري في لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن القطاع البحري استعد في المواقع قبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من أجل إخراج الحدث العالمي على أفضل صورة تعكس قدرة إمارة دبي على تنظيم أكبر الفعاليات، وتحقيق الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة مع أي بلاغات طارئة. وأشار العميد العامري إلى أن القطاع البحري عمل على تأمين 9 مواقع بحرية، و14 فعالية بدوريات مشتركة من ((الأمن البحري)) و((الإنقاذ البحري))، التي يعمل على متنها غواصو الإنقاذ، وسائقو الزوارق، والدراجات المائية، إلى جانب مشاركة قائدي الدراجات الهوائية. وأثنى العميد العامري على الشراكة الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق أهداف الخطة الأمنية في أن تكون الاحتفالات آمنة وسعيدة للمشاركين في المناطق البحرية. مبيناً أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف شاركت بـ4 زوارق بحرية، والدفاع المدني بدبي بـ4 زوارق، إلى جانب 6 زوارق بحرية من شركة نخيل، منوهاً بأنه لم يتم تسجيل أي حوادث في المناطق البحرية خلال فعاليات رأس السنة. ولفت العميد العامري إلى مشاركة دراجتين لمنقذين من مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بمنطقة برج خليفة خلال فعاليات رأس السنة الميلادية للتعامل مع أي حوادث قد تحدث بمنطقة بحيرة النافورة، مشيداً بجهود كل العاملين على تعزيز سمعة دبي وجهة سياحية عالمية في إقامة أكبر وأضخم الفعاليات.

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