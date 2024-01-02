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لقاءات تمهيدية استعداداً للاجتماع العربي للقيادات الشابة

1/2/2024 7:23:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan) عقد مركز الشباب العربي، بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، سلسلة من اللقاءات التمهيدية الخاصة بفعاليات النسخة الثالثة للاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي من 11 إلى 14 فبراير المقبل. وتعقد النسخة الثالثة للاجتماع العربي للقيادات الشابة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب، ونخبة من القيادات الشابة في مختلف مجالات العمل التنموي. ونظم المركزان 3 حلقات نقاشية شهدت مشاركة واسعة من ممثلي نخب شبابية من العالم العربي، تفاعلوا جميعاً عبر ((مجموعات التركيز)) - وهي إحدى طرق البحث التي تهدف إلى جمع البيانات من خلال النقاشات حول موضوع التماسك والترابط المجتمعي. بناء الإنسان وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي: ((تحول الاجتماع العربي للقيادات الشابة إلى مناسبة سنوية عربية للقاء العاملين كافة في مجالات تمكين وبناء الإنسان، لعرض أفضل الممارسات وتبادل التجارب والخبرات التي تتناسب مع احتياجات مجتمعاتنا العربية. وباتت مختلف الوزارات والمؤسسات إلى جانب الشباب، تعمل في إطار الفريق الواحد نحو رؤى وأهداف مشتركة مرتبطة بالاستثمار في طاقات الشباب والوصول بإمكانياتهم إلى أفضل مستوى)). وأضافت معاليها: ((ستبني النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة على مكتسبات النسخ السابقة التي ناقشت أهمية تعزيز ارتباط الشباب باللغة العربية والهوية وقيم المواطنة الصالحة، حيث ستناقش هذه النسخة دور الشباب العربي في التمسك بقيم ((اللُّحمة الاجتماعية)) لتعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والجلسات الوزارية النقاشية)). التماسك الاجتماعي وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن اللقاءات التمهيدية للاجتماع العربي تمكنت من دراسة وتحليل تفاعلات الشباب العربي حول موضوع التماسك الاجتماعي، والتعرف على انطباعاتهم حول الهوية والتسامح المجتمعي، مضيفاً أن هذه الحلقات تأتي ترجمة للتعاون والشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تربط بين مركز الشباب العربي ومركز تريندز للبحوث والاستشارات. وأضاف إن الحلقات النقاشية استهلت بتعريف اللُّحمة الاجتماعية التي تشير إلى درجة الترابط والوحدة داخل المجتمع، حيث يكون للأفراد والجماعات إحساس مشترك بالهوية والهدف والانتماء.

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