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إيمان الشامسي مدير المشروع لـ « البيان»: اعتماد التصميم والبدء في تصنيع «القمر 813» فبراير المقبل

1/2/2024 7:23:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت المهندسة إيمان سلطان الشامسي مدير مشروع القمر الصناعي 813 عن أن القمر حالياً في المراحل الأخيرة من التصميم، وسيتم اعتماد التصميم والبدء بعملية تصنيع أجزائه خلال فبراير المقبل، وتجميع الأجزاء في سبتمبر 2024، لتبدأ بعدها مرحلة الاختبار التي تستمر حتى موعد إطلاقه في مايو 2025. مركز وطني وقالت لـ ((البيان)) إنه ستتم عملية التجميع والاختبار في مرافق المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، والمجهزة بغرف نظيفة، وأجهزة اختبار التوافق المغناطيسي، والراديوي، وأجهزة محاكاة البيئة الفراغية والحرارية، وأجهزة محاكاة اهتزاز مركبة الإطلاق، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن التصميم الأولي للقمر، خلال مؤتمر ((كوب 28))، من خلال عرض نموذج مماثل للحجم الحقيقي للقمر. وقالت إن الفريق الذي يعمل على تنفيذ المشروع يضم 10 مهندسين إماراتيين، ومن المتوقع أن يصل عدد الفريق إلى 22 مهندساً وباحثاً ومحللاً إماراتياً، فيما بالإضافة إلى ذلك يضم الفريق أيضاً مهندسين وباحثين من 5 دول عربية، تتضمن السعودية والبحرين ومصر والأردن ولبنان.
تعاون عربي ولفتت الشامسي إلى العمل على استقطاب كفاءات من باقي الدول العربية الـ 14 الأعضاء في مجموعة التعاون العربي الفضائي، حيث توفر لهم جامعة الإمارات، منحاً دراسية مخصصة لنوابغ العرب، لدراسة ماجستير أو دكتوراه في علوم الفضاء، أو التخصصات الداعمة لها مثل الهندسة والفيزياء وتقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، بالإضافة إلى العمل مع فريق عمل المشروع الأساسي لتصميم وتصنيع القمر الصناعي العربي. وأشارت إلى أنه بالتزامن مع عملية تصنيع القمر الصناعي، يتم أيضاً العمل على تفعيل وتجهيز المحطة الأرضية في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في العين، وذلك من أجل استقبال البيانات والصور الفضائية، ومن ثم معالجتها وتخزينها، حتى يتسنى لهم مشاركتها مع الجهات المستفيدة منها، بما فيها الدول العربية المشاركة في المشروع. وأفادت أن القمر الصناعي العربي سيلعب دوراً حيوياً في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه عندما يدخل مرحلة التشغيل في 2025 سيكون قادراً على توفير بيانات دقيقة حول المسطحات المائية والسواحل، معززاً إدارة الموارد المائية وحماية البيئة البحرية. وكذلك مراقبة النفايات البحرية، وتحديد مصادرها، وتحليل تأثيرها، خصوصاً أن هذه المعلومات تساعد متخذي القرار لتطوير استراتيجيات، وقوانين تدعم الحد من التلوث البحري. صور فضائية وأضافت إن القمر سيوفر صوراً فضائية عالية الدقة لمراقبة التغيرات في استخدام الأراضي، مما يدعم التخطيط الحضري المستدام ويسهم في الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيئي. بالإضافة إلى تحليل التربة والنهوض بممارسات الزراعة المستدامة، كما سيسهم القمر الصناعي في رصد الغطاء النباتي والكتلة الحيوية، مما يسهل فهم تأثيرات التغير المناخي وتوقع المخاطر البيئية، وصولاً إلى مساعدة جهود الإغاثة في حالات الكوارث مثل الحرائق والفيضانات والكوارث، وغيرها الكثير من التطبيقات التي سوف يستفيد منها المجتمعين المحلي في الإمارات والعربي.

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