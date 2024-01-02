الفصل الدراسي الثاني يشهد حضوراً منتظماً للطلبة

شهدت المدارس، أمس، حضوراً منتظماً لجميع الطلاب، ومشاركتهم المُجدية في الدوام الدراسي لليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي، في المدارس الحكومية والخاصة كافة وفي مختلف أنظمتها التعليمية.

وفي ضوء ذلك تتجه المدارس إلى تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول واعتماد خطط علاجية متكاملة لدعم الطلاب في هذا الفصل الدراسي، ووفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فإن من المقرر تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من 8 وحتى 12 يناير الجاري.

وذلك للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أما المدارس الخاصة فستبدأ الكشف عن نتائج طلابها من نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت إدارات مدرسية أن الخطط العلاجية تعزز تحصيل الطلاب وتقدم الدعم اللازم لهم في المجالات التي يحتاجون إليها.

وإضافة إلى ذلك، يتم توجيه الاهتمام أيضاً لدعم الطلاب الملتحقين الجدد القادمين من خارج الدولة والذين يحتاجون إلى دعم إضافي في مجال اللغة العربية، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة لتوفير برامج تعليمية مكثفة ودروس إضافية لمساعدة الطلاب الجدد على تعزيز مهاراتهم في اللغة العربية وتكييفهم مع بيئة التعلم الجديدة، وإعطاء الطلبة بعض الواجبات للعمل عليها في المنزل.

خطط علاج

أفادت ويندي بانكس مديرة مدرسة السلام الخاصة، بأنه تم في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني الاتفاق مع المعلمين على وضع خطط علاجية مبتكرة ومجدية للطلاب بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي، وذلك بعد التركيز على تحليل احتياجات الطلاب وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي وتحسين، وفقاً لنتائج الفصل الدراسي الأول، وأن يتم تقديم خطط متعددة الأوجه تشمل تدابير متنوعة مثل الدروس الإضافية، وبرامج تعليمية داعمة، والاهتمام الفردي بالطلاب.

وأوضحت أن الإدارة عقدت اجتماعاً مع الهيئات الإدارية والتدريسية لمناقشة خطط عمل الفصل الدراسي الثاني، وأبرزها الوقوف على مستويات الطلبة ووضع خطط للارتقاء بمستوياتهم، والتحضير ليوم ولي الأمر الذي يتم فيه مناقشة النتائج مع أولياء الأمور، مؤكدة في الوقت ذاته جهوزية الصفوف لاستقبال الطلبة.

الاهتمام بالعربية

من جهتها، قالت داسبو يابوس مديرة مدرسة أكسفورد الخاصة بدبي، إن مدرستها تولي دعم الطلاب بشكل عام والجدد القادمين من خارج الدولة بشكل خاص اهتماماً خاصاً في ما يتعلق بتعلم اللغة العربية، وتقدم المدرسة برامج تعليمية وعلاجية متخصصة تستهدف تعزيز مهارات الطلاب وتحسين قدرتهم على التواصل والتفاعل في البيئة الدراسية.

وأشارت إلى أن تلك البرامج التعليمية تشمل دروساً مكثفة تركز على ثلاث مهارات أساسية ((الكتابة والتحدث والقراءة)) ويتم تصميم هذه الدروس لتناسب مستوى الطلاب الجدد وتلبية احتياجاتهم اللغوية الفردية، ويتم استخدام أساليب تعليمية تفاعلية ومبتكرة مثل الأنشطة الجماعية والألعاب اللغوية لجعل التعلم ممتعاً ومجدياً.

وأوضحت أن هذه الجهود العلاجية والتعليمية تهدف إلى تحقيق تكامل الطلاب في المجتمع المدرسي وتمكينهم من المشاركة المجدية في العملية التعليمية، عبر توفير الدعم اللغوي والثقافي اللازم، وتسعى المدرسة إلى توفير بيئة تعلم شاملة تعزز تحصيل الطلاب الجدد وتساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.

نصائح تربوية

بدورها، نصحت شاهيناز أبو الفتوح، الاختصاصية الاجتماعية، أولياء الأمور بزرع فضائل وقيم العلم في أبنائهم، وفهم المسؤوليات التي تقع على عاتق المعلم، وأهمية احترامهم وتقديرهم، وإضافة إلى ذلك، أن يزرعوا في أبنائهم حب العلم والاستفادة منه.

وحثت الأهل على ضرورة أن يحصل أطفالهم على نوم كافٍ مدة لا تقل عن 10 ساعات في الليل، لتحسين تركيزهم وتجنب اللعب من خلال الهواتف المحمولة أو استخدام وسائط التواصل الاجتماعي قبل النوم وذلك للحفاظ على صحة العيون.

كما أن على الأهل التأكد من جدول زمني واضح لأطفالهم في أيام الأسبوع الدراسية، وضرورة توفير وجبة غذائية متوازنة، وأيضاً تخصيص وقت للجلوس مع أطفالهم ومعرفة ما تعلموه في المدرسة يومياً، إذ تشير البحوث إلى أن مشاركة الأهل تعزز قدرة الطلاب على التعلم وتحقيق نتائج أفضل في الدراسة.

قنوات تواصل

أكدت إدارات مدارس في أبوظبي تفعيل التواصل مع أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية لكل مدرسة والتعريف بخطة الفصل الثاني المقررة بـ59 يوم عمل، وتعادل 12 أسبوعاً بحسب جدولة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتختلف في المنهاج الأجنبي الذي يأتي بين 55 و66 يوماً ووفق الأيام المقدرة بـ182 يوماً، والمقررة من دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وحددت البرمجة الزمنية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عطلة الربيع من 25 مارس وحتى 12 أبريل على أن تكون عطلة المعلمين في 1 وحتى 12 أبريل.

نصاب الحصص

من جانبها، أشارت إدارات مدارس خاصة في أبوظبي إلى انتظام الدراسة بالكامل في اليوم الأول لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل وتطبيق الجداول الزمنية، ولفتت إلى أن النصاب القانوني للحصص الدراسية ثابت بينما تختلف خطة الفصل الدراسي وذلك لاختلاف عدد أيام الدراسة وقصرها والمقدرة بـ59 يوماً للمنهاج الوزاري وبزيادة أو نقصان أسبوعاً للمنهاج الأجنبي وبحسب اعتماد خطة كل مدرسة من دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وألا تقل عن 182 يوماً في العام.

نتائج الاختبارات

أكد مرشدون أكاديميون تهيئة الطلبة في اليوم الأول للدراسة وتشمل التعريف بالخطة وعدد الحصص وتفصيلات المحتوى الدراسي لكل مادة دراسية، مع الالتزام الكامل بمواعيد وتوقيت الحصص والحضور والانصراف، إضافة إلى تهيئة الطلبة ذهنياً بعد عودتهم من إجازة الشتاء.

وأشاروا إلى أن نتائج اختبارات الفصل المنتهي ستفعل في الأسبوع الجاري وسيحصل كل طالب على نتيجة الفصل مع تشكيل لجان من المعلمين لمساعدة الطلبة ذوي النتائج المتواضعة على تحديد مستواهم والوقوف على نطاق القوة والضعف لديهم وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور.

وشددت إدارات مدارس في انطلاقة الفصل على التزام الطلبة بلوائح الانضباط والسلوك وعدم السماح بقصات الشعر الغريبة، ومراقبة سلوك الطلبة بين الحصص وفترات الراحة في اليوم الدراسي، بجانب توفير بيئة تعليمية هادئة في المدرسة لضمان ضبط سلوك الطلبة ودمجهم سريعاً في الدراسة.

تفاعل الطلبة

وأشار مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان، إلى تفاعل الطلبة مع العملية التعليمية ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة في أول يوم دراسي، والذي تمت فيه مراجعة المهارات التي اكتسبها الطلبة في الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى حضور بنسبة 100% للكادر التعليمي والإداري.

مبينين أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الفصل الدراسي الثاني، وتم فيها توزيع جداول الحصص والكتب الدراسية على الطلبة كافة، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة وإخطارهم بضرورة أن يبدأ أبناؤهم الدراسة منذ بداية اليوم الأول وخصوصاً طلبة الثاني عشر، كما شكلت إدارات المدارس لجاناً من الشؤون التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وشؤون الطلبة للوقوف على احتياجاتهم لتذليلها.

بيئة مدرسية

وأكدت ندى البكري مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة، أن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة الذين يبلغ عددهم 896 طالباً وطالبة في بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 – 2024 في المراحل كافة، وذلك بعدما تمت تهيئة البيئة المدرسية وتجهيز الصفوف الدراسية بكافة المعينات التي تمكن الطلبة من الاستيعاب والمعلمين من أداء أدوارهم التعليمية بكل أريحية.

لافتة إلى أنه في اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي تمت مراجعة الدروس والمهارات التي اكتسبها الطلبة في الفصل الأول لتعزيزها، وتهيئة الطلبة للحصص الدراسية، وهناك التزام تام من أولياء أمور الطلبة ومن الطلبة أنفسهم في ما يتعلق بإجراءات اللائحة المدرسية ولائحة السلوك التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، كما تم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة.

فرق متابعة

من جهتها، أكدت سوزان الهندي مديرة مدرسة الشعلة فرع الفلاح، أن إدارة المدرسة جهزت الصفوف لاستقبال الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني، مبينة أنه تم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة، كما تم تشكيل فريق فني للمتابعة مع المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المتابعة مع أولياء الأمور وإعلامهم بتوقيت الدراسة بالرسائل النصية.

وتم عمل دورات تدريبية الأسبوع الماضي للمعلمين والمعلمات كافة لإكسابهم المهارات اللازمة، وذلك استعداداً لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى تنظيم فعاليات للطلبة راعت في محتواها سلامة المتعلمين، وضمان تحقق أهداف التعليم والتعلم، والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية.

دورات تدريبية

أفاد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، بأنه تم تنظيم دورات تدريبية مركزية للمعلمين الجدد والقدامى، حتى يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه.

كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد وتحضير ما يتعلق بالدراسة في أول يوم دراسي، إضافة إلى إعلامهم بضرورة التقيد بلائحة السلوك التي أقرتها الوزارة، مبيناً أنه تم استقبال الطلبة بيوم مفتوح، تخللته الأنشطة التي تهدف إلى دمج الطلبة في البيئة المدرسية.

خطط علاجية تعزز تحصيل الطلاب وتقدم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات

نتائج الفصل الأول في ((الحكومية)) من 8 وحتى 12 يناير ولـ((الخاصة)) نهاية الأسبوع الجاري

دعم الطلاب الملتحقين الجدد القادمين من خارج الدولة في مجال اللغة العربية

تحليل احتياجات الطلاب وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي وتحسين

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