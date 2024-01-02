المنتدى الاستراتيجي العربي يجسد رؤى محمد بن راشد في استشراف المستقبل

يجسد المنتدى الاستراتيجي العربي رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ضرورة استشراف المستقبل ودراسة القضايا الإقليمية والعالمية، من أجل مواكبة المتغيرات الدولية التي تنعكس على المنطقة العربية بصورة كبيرة، وهو ما تترجمه تقارير المنتدى من خلال تقديم قراءات معمقة لحالة الوطن العربي والعالم سياسياً واقتصادياً، بما يمكن صناع القرار من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتبرز هذه التقارير اهتمام المنتدى الاستراتيجي العربي بعقد شراكات مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة، وحرصه في كل دورة على إعداد مجموعة من التقارير العلمية التي تركز على حالة العالم السياسية والاقتصادية، وتأثير المتغيرات والأحداث الدولية في المنطقة العربية.

نشر المعرفة

وسلط تقرير المعرفة العربي الذي أطلقه المنتدى في عام 2009، الضوء على التحليل المكثف والمحدد للفرص والمخاطر الكامنة في عمليات حيازة وإنتاج وخلق ونشر المعرفة، كما بين التقرير، الحاجة إلى تعزيز دور المعرفة باعتبارها بوابة نحو تسريع وتيرة التنمية العربية.

وقدم التقرير، الذي جاء تحت عنوان ((المعرفة العربي 2009: نحو إقامة مجتمع المعرفة في العالم العربي))، رؤية وخطة عمل مقترحة لتأطير الجهد المستقبلي المتوجه لإقامة مجتمع المعرفة في المنطقة العربية، واشتملت الرؤية على بعض العناصر الأولية والآليات المطلوبة لولوج عتبات المعرفة، وللانخراط في مجتمعها والمشاركة في عمليات إنتاجها.

10 سيناريوهات

ورسم المنتدى الاستراتيجي العربي، عبر تقرير حالة العالم العربي، الذي أطلقه في 2014، أهم عشرة سيناريوهات محتملة على صعيد العالم العربي، ومن ضمنها مواصلة الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط مسيرتها نحو تحقيق التنوع في اقتصاداتها وتسريع وتيرة التدفقات التجارية مع الصين، إضافة إلى اشتداد المنافسة على إنتاج النفط مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توقع التقرير بأن يكون هناك تأثير سلبي لتعثر الاقتصاد الأوروبي على اقتصاديات الدول العربية بشمال أفريقيا.

ورصد تقرير ((آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وتحديات السياسة))، الذي أطلقه المنتدى الاستراتيجي العربي في 2015 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التحولات الاقتصادية المهمة التي يشهدها العالم ومنها التحول المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية، وتحول الصين إلى نموذج جديد للنمو، وتحول أسعار النفط العالمية إلى مستوى أكثر انخفاضاً، حيث أكد التقرير أن هذه التحولات صحية وضرورية، ولكنها تتسبب في زيادة عدم اليقين وتتطلب من صناع السياسات تعزيز سياساتهم لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح.

وسلط التقرير الضوء على المخاطر المحيطة بالآفاق والسياسات والتي يمكن أن تدعم تحقيق تعافٍ قوي ودائم، حيث ركز على اقتصادات المنطقة العربية مع مناقشة أهم التحديات السياسية التي تواجه المنطقة في المرحلة المقبلة.

تكلفة الربيع العربي

ورصد تقرير ((تكلفة الربيع العربي)) الذي أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي في 2015، بالأرقام نتائج التداعيات السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث أكد أن تكلفته بلغت 833.7 مليار دولار (أكثر من 3 تريليونات درهم) شاملةً تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات.

واستند التقرير إلى تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتومسون رويترز.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة التي تكبدها العالم العربي بفعل الربيع العربي بين العام 2010 و2014 وصلت إلى حوالي 833.7 مليار دولار، إضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية، وبلغ حجم الضرر في البنية التحتية ما يعادل 461 مليار دولار عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن.

استشراف التغيرات

كما أصدر المنتدى في 2015 تقرير حالة العالم، إذ استعرض على المستوى السياسي الصراعات والأزمات التي كان يشهدها العالم في ذلك الوقت، ومناطق النزاع التي ستكون الأبرز خلال السنوات المقبلة، كما قدم تصوراً للتغيرات السياسية المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والعالم العربي.

واستعرض تقرير حالة العالم في 2017، الذي أطلقه المنتدى الاستراتيجي العربي في 2016 بالتعاون مع مجموعة يورو آسيا أبرز الأحداث المتوقعة في المنطقة العربية والعالم سياسياً واقتصادياً، حيث تم إعداده وفقاً لأدوات الاستشراف السياسي والاقتصادي التي يتبناها المنتدى.

وتناول التقرير حالة العالم والعالم العربي سياسياً واقتصادياً خلال 2017، والتوقعات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، منها توقعات حيال بعض الدول الكبرى كروسيا والصين، ومستقبل أسعار النفط، والوضع الاقتصادي العالمي بصورة شمولية، والأثر العالمي لتزايد التهديدات الإرهابية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تطورات محتملة

ورصد تقرير بعنوان استمرار وتيرة النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى، عدداً من التطورات المحتملة في 2017، ومنها النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتفاوت إلى حد كبير من حيث أنواع العوامل المرتبطة بنمط المواجهات. وأشار التقرير إلى استمرار الأوضاع غير المستقرة في عدد من الدول العربية خلال عام 2017.

كما أصدر المنتدى تقريراً في 2017 يلقــي الضــوء علــى ســتة أحــداث غيــر متوقعــة عالميــاً، وقابلــة للحــدوث خلال العــام 2017، حيث أكد التقرير قدرة تلك الأحداث علــى إحداث تغيــرات كبيــرة، مــا يوجـب على صناع القرار الاسـتعداد لهـا، رغـم أنهــا غيــر متوقعــة أو ذات تأثيــر ضعيــف.

عناصر مختلفة

وبحث تقرير بعنوان ((5 أحداث في السنوات الخمس الماضية تعيد تشكيل الواقع العربي))، الذي أصدره المنتدى في 2018، خمسة أحداث رئيسية تصدرت تفاعلاتها وتأثيراتها المشهد العربي، على مدار الخمس السنوات الماضية، وانعكست تداعياتها على الساحة العالمية، مما يترتب عليها عوامل عدة تعمل بوضوح، وعلى نحو رئيسي، على صياغة المشهد السياسي والاستراتيجي للعالم العربي.

استباق التحديات

وأصدر المنتدى في 2019 تقارير عدة منها تقرير بعنوان ((11 سؤالاً للعقد القادم))، حيث توقع التقرير الذي أصدره المنتدى بالتعاون مع مؤسسة Good Judgment العالمية، نمواً مطرداً في الاقتصاد العالمي تتخلله فترات ركود خفيفة، بناءً على وتيرة دورة الأعمال التجارية العالمية على مدى القرن الماضي.

وتطرق التقرير، إلى الصراعات التقنية بين الصين والولايات المتحدة، ومدى خطورة حرب الإنترنت في مواجهة الاقتصادات الكبيرة، وإمكانية صمود النفوذ الأمريكي بجوانبه السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية، في ظل نظام متعدد الأقطاب.

تحول طويل الأجل

وتوقع تقرير ((العالم في 2030: اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات))، الصادر عن المنتدى بالتعاون مع FutureWorld Foundation، حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية، كما رجّح تقويض مؤسسات النظام الدولي القائمة وبروز مبادرة لصياغة نظام دولي جديد.

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