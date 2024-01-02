سلطان القاسمي يوجّه ببناء مسجدين على طريق خورفكان

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، ببناء مسجدين على طريق خورفكان، في اتجاهي الذهاب والإياب.

وأُعلن عن توجيه سموه، خلال برنامج ((الخط المباشر))، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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