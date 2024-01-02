سلطان القاسمي يوجّه ببناء مسجدين على طريق خورفكان
التاريخ
1/2/2024 7:23:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، ببناء مسجدين على طريق خورفكان، في اتجاهي الذهاب والإياب.
وأُعلن عن توجيه سموه، خلال برنامج ((الخط المباشر))، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.
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