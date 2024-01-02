حاكم الشارقة يعتمد موازنة 2024 بـ 40.8 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الموازنة العامة للإمارة 2024 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40 ملياراً و832 مليون درهم.

والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.

وتستند الموازنة إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة: إن ((الموازنة)) تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية لتعزيز مكانة الإمارة الرائدة في مختلف القطاعات، وستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية، والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية.

وأضاف سموه أن الموازنة الجديدة من شأنها تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وستعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في تطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي ومجالات الأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

أولويات استراتيجية

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، إلى أن ((الموازنة)) تبنت أهدافاً وأولويات استراتيجية ومالية عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، و((ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة)).

وقال إن لهذه الموازنة بعدين، أحدهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الحياة الكريمة للقاطنين في الإمارة، والآخر استراتيجي يتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، فقد تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات، وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت الموازنة على توفير العديد من المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة في الإمارة.

16 %

وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة زيادة في المصروفات بنسبة 16 % مقارنة بالعام السابق، وتدعم موازنة العام الحالي بنسبة 20 % المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26 % من الموازنة العامة.

بينما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25 % لعام 2024 وبزيادة مقدارها 6 % مقارنة بالعام 2023، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 12% من الموازنة العامة، وتشكل نسبة موازنة المصروفات الرأسمالية 2 %، في حين تصب نسبة 15 % من الموازنة لتسديد القروض والفوائد، وبزيادة تبلغ 36 % عن موازنة العام الماضي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (26 %) عن موازنة عام 2023، ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية.

فقد شكل نحو (30 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (8 %) عن موازنة عام 2023، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (21 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (5 %) عن موازنة عام 2023.

وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (9 %) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (%41) عن موازنة عام 2023.

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