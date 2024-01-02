سعود المعلا 15 عاماً من الإنجازات والعطاء

شهدت إمارة أم القيوين، منذ تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مقاليد الحكم فيها في الثاني من يناير 2009، ازدهاراً ملحوظاً لا تخطئه العين.

حيث أولى سموه اهتماماً كبيراً، لإحداث نهضة تنموية شاملة وسريعة في الإمارة، فتقدمت بخطى سريعة نحو المستقبل، وبرؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة حتى تحققت إنجازات نوعية في شتى القطاعات الحيوية.

وسجلت الإمارة تقدماً كبيراً على مختلف الصعد في كافة مجالات النهضة الحديثة، وكانت على موعد مع تحول تاريخي، ومنعطف تنموي، يبني مستقبلها، ويعزز مكتسبات الماضي، حين تولى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا الحكم فيها، فانطلقت حقبة من التنمية، والبناء، والتطوير، والتحديث، في ربوع الإمارة، تتسق وتتكامل مع خطط الدولة وبرامجها، وتنسجم مع مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة في إمارات الدولة الأخرى.

تحول جذري

وشهدت الـ 15 عاماً الماضية تحولاً جذرياً في شتى المجالات، ومشاريع تنموية شاملة، عززت من موقعها الجغرافي، الذي تتميز به في الدولة، إضافة إلى المشاريع الإنسانية المتمثلة في مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والانسانية، والعديد من مشاريع البنية التحتية مثل الطرق الواسعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات.

وتمضي أم القيوين بخطى واثقة ومدروسة لتحقيق التميز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية كافة عبر حزمة من المشروعات الجديدة، التي يتم تشييدها فيها، إضافة إلى مشاريع عديدة تصب في صالح الصيادين.

فحققت أم القيوين خلال الـ 3 أعوام الماضية طفرة عمرانية ونهضة تنموية، رسم خطوطها الاستراتيجية صاحب السمو حاكم أم القيوين، فتقدمت بخطى سريعة نحو المستقبل، وبرؤى استراتيجية واضحة.

مشاريع

وحرص صاحب السمو حاكم أم القيوين على متابعة مشروعات الإمارة، والتي تأتي ضمن خطط تطوير البنى التحتية، من خلال شبكات طرق ذات مواصفات عالية الجودة، ورفد مناطق ومدن الإمارة بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية، والحفاظ على تضاريسها البيئية، كما أنجزت دائرة التخطيط العمراني مشاريع طرق حيوية، تخدم عدداً من مناطق الإمارة، وتشكل رابطاً حيوياً.

وتلبي احتياجات أفراد المجتمع، كما شارفت أعمال البناء لمبنى غرفة التجارة والصناعة الجديد على الانتهاء، فنسبة الإنجاز تتجاوز 95 % مع تقديرات بجاهزية المبنى، ومباشرة الغرفة أعمالها في القريب العاجل.

كما تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع إنشاء مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه في الربع الأخير من العام، والذي يقع على مساحة 17 ألفاً و750 متراً مربعاً، وبكلفة 103 ملايين درهم، ويتكون من 6 مبانٍ، تضم قاعات للاجتماعات، ومكاتب وأقساماً إدارية مختلفة، وقاعات تدريب، إضافة إلى المرافق الخدمية، و365 موقفاً للسيارات.

خدمات صحية







وتوفر الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا خدمات صحية ورعاية طبية متميزة، تغطي حاجة سكان الإمارة، من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، التي تقدم خدمات علاجية عالمية ومتطورة بأحدث الأجهزة وأكفأ الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفنية، وفي سياق مشاريع الخدمات الصحية وتطويرها أنجزت حكومة أم القيوين بتوجيهات سموه محطة معالجة نفايات البناء والهدم بمنطقة المدفق.

اقتصاد أزرق

وأولى صاحب السمو حاكم أم القيوين اهتماماً بالغاً بالبيئة، من خلال إطلاق مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

حيث ستشمل هذه المبادرة عدداً من القطاعات الرئيسية، التي تعمل على تحفيز القطاع الخاص باتباع الممارسات المستدامة، مثل السياحة، والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.

كما وجه سموه بأن تكون أم القيوين مركزاً مستداماً للسياحة البيئية، يساعد في معالجة المناخ وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، لاسيما أن أم القيوين أضحت نموذجاً ناشئاً في الاقتصاد الأزرق المستدام داخل الدولة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكثيراً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 تنسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد، كما أن تلك الاستراتيجية توفر العديد من الفرص للشباب، ورواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات حيوية واعدة، فهي استراتيجية تنموية تحويلية متكاملة للإمارة، تقوم على استشراف الفرص الاقتصادية الواعدة، بما يواكب الاتجاهات العالمية.

كما أنها تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحيث لا تقل عن 40 %، لذلك تعتزم الإمارة التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية، كالنقل البحري، والسياحة البيئية، والكربون الأزرق، والثروة السمكية المستدامة، والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.

واجهة الخور

يشكل مشروع ((واجهة الخور))، الذي افتتح صاحب السمو حاكم أم القيوين المرحلة الأولى منه، إضافة حيوية ومتميزة ووجهة جاذبة للسياح في إمارة أم القيوين، وفق ما يتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، واستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتوفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر لإمارة أم القيوين، فهو يمثل معلماً بارزاً في الإمارة والدولة.

حيث تحوي أعمال المرحلة الثانية من المشروع العديد من المحلات التجارية والمقاهي، والمطاعم الراقية، وممشى بطول 2 كيلو متر، ونادياً للقوارب واليخوت، ومسرحاً مفتوحاً للفعاليات والمناسبات، كما يعد المشروع أحد المقومات الأساسية لجذب المشروعات السياحية والتجارية، خاصة بما تتميز به البيئة البحرية لإمارة أم القيوين من تنوع في الواجهات البحرية في الإمارة.

سياحة

وشهد القطاع السياحي في أم القيوين، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة، نمواً ملحوظاً، خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبق، بعد تحقيق تجارب سياحية فريدة، وتطوير وجهات جديدة وتفعيل سياحة المهرجانات، بهدف جذب السياح من مختلف دول العالم وتلبية أذواق السائحين من داخل الدولة.

وحققت الإمارة 19 % زيادة في نسبة الإشغال الفندقي بالنصف الأول من العام الماضي، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، وحقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية زيادة تقدر بــ 9 %، خلال فترة المقارنة نفسها، كما بلغ عدد زوار المحميات الطبيعية أكثر من 110 آلاف زائر، وزار الوجهات الثقافية أكثر من 8000 سائح، خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

حياة كريمة

وأولت حكومة أم القيوين أهمية قصوى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين بالإمارة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وتمثل مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والانسانية، التي وجه بها سموه، خير دليل على تقديم المساعدات لكثير من أصحاب الدخول المحدودة، إضافة إلى إنشاء المساكن، بهدف تعزيز استقرار الأسر المواطنة، من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

حيث بدأت المؤسسة مشاريعها السكنية بحي التسامح (1) بإنشاء 32 مسكناً، وألحقته بحي التسامح (2) بإجمالي 78 مسكناً، و40 مسكناً في منطقة عود الطاير، أي بما مجموعه (150) مسكناً، كما شرعت المؤسسة في التجهيز لإطلاق مشروعين سكنيين آخرين، الأول في منطقة عود الطاير، والآخر في منطقة الراعفة، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم أم القيوين، بهدف توفير السكن الكريم، ومن المتوقع أن يتم استلامها من الشركات المنفذة في نهاية العام.

تعليم

وحرص صاحب السمو حاكم أم القيوين على دعم العملية التعليمية في الإمارة، لتحقيق نظام تعليم رفيع المستوى قادر على تخريج جيل مسلح بالعلم والمعرفة، ممتلك لمهارات وأدوات العصر، وفي إطار هذا الاهتمام والدعم وإيماناً من سموه بدور التعليم، تم تأسيس جامعة أم القيوين عام 2012، وبدأت بمسمى الكلية الإماراتية الكندية الجامعية.

وبالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم تم التحويل إلى المسمى الجديد ((جامعة أم القيوين))، حيث استطاعت الجامعة أن تكون صرحاً أكاديمياً يدعم مسيرة التعليم العالي في الدولة، ويدرس فيها طلبة مواطنون بنسبة 70 % من العدد الإجمالي للطلبة، بجانب طلاب وافدين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة أكثر من 5000 طالب وطالبة، ويضم مقرها الجديد 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، وقاعات دراسية ومختبرات تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات الجديدة، ومن مؤسسات التعليم العالي في الإمارة كذلك الكلية البريطانية التطبيقية، التي تعد من أكبر مؤسسات التعليم العالي لرفد سوق العمل بكفاءات وسواعد وطنية احترافية في مختلف التخصصات، لا سيما القطاع الصناعي، الذي يشكل أحد مرتكزات مسيرة التطوير والتنمية في دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.

آثار

ويولي صاحب السمو حاكم أم القيوين اهتماماً كبيراً بالتراث والآثار، فدائماً ما يوجه سموه دائرة السياحة والآثار بضرورة التركيز على إبراز الجانب التراثي للإمارة، حيث أعلنت الدائرة خلال العام 2023 عن أحدث مستجدات أعمال التنقيب الأثري بجزيرة السينية في موسمها الثالث.

والتي تشير إلى وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في الجزيرة بمساحة 12 هكتاراً، ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي، وتقع المدينة بالقرب من الدير المسيحي القديم ((دير السينية))، الذي تم اكتشافه مؤخراً في العام الماضي، كما أن ذلك الاكتشاف له أهمية كبيرة في تاريخ أم القيوين ودولة الإمارات والخليج العربي، حيث كان صيد اللؤلؤ جزءاً أساسياً ومصدراً للرزق ومكوناً أساسياً من تراث الدولة لأكثر من 7 آلاف عام.

وتعد مقابر العصر الحجري الحديث في الإمارة من أقدم الأدلة المعروفة على صيد اللؤلؤ، وقد كشفت الحفريات خلال موسم التنقيب عن وجود مبانٍ مختلفة التصميم والتخطيط المعماري، حيث إن بعضها يتكون من غرفة واحدة، وبعضها من غرفتين.

بتوجيهات سموه.. تمضي أم القيوين بخطى واثقة ومدروسة لتحقيق التميز في القطاعات كافة

استراتيجية الإمارة للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 تهدف إلى رفع الناتج المحلي 40 %

19 % زيادة في نسب الإشغال الفندقي و110 آلاف زائر للمحميات الطبيعية في النصف الأول من 2023

أم القيوين حققت طفرة عمرانية ونهضة تنموية خلال الأعوام الثلاثة الماضية

مؤسسة سعود بن راشد المعلا تعزز الاستقرار المجتمعي للأسر المواطنة

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