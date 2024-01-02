«أرادَ» تشتري قطعة أرض في زعبيل 2 بـ 600 مليون درهم

أعلنت شركة أرادَ شراء قطعة أرض في موقع مميز بمنطقة زعبيل 2 بجوار مركز دبي المالي العالمي وبقيمة 600 مليون درهم من شركة ريتال العقارية، الذراع العقارية لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتبلغ مساحة القطعة 138466 قدماً مربعاً وعلى مقربة من برج إندكس وأبراج سنترال بارك وفي موقع استراتيجي بين مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي. ويخطط المطور العقاري للاستفادة من القطعة الجديدة عبر تشييد برج سكني فاخر من 50 طابقاً يضم 400 شقة، مع إطلالات على برج خليفة.

وتم التوقيع على عقد شراء قطعة الأرض خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي. وحضر حفل التوقيع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ، وعبدالله قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة ريتال العقارية، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، وأحمد الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة ريتال العقارية.

وقال خالد بن الوليد بن طلال: (( عملية الاستحواذ التي قمنا بها خطوة مهمة لتعزيز مكانتنا باعتبارنا أحد أبرز المطورين العقاريين على مستوى دولة الإمارات. وهذا هو الموقع الاستراتيجي الثالث لنا في دبي، الأمر الذي يؤكد التزامنا بطرح مشاريع تساهم بإثراء المشهد العقاري المتنامي والحيوي في هذه المدينة المزدهرة)).

وقال عبدالله قاسم: (( شغوفون بدفع عجلة النمو في مدينة دبي ودعم المشاريع المبتكرة فيها لتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية رئيسية للحياة الفارهة. ونحن نتطلع للعمل مع شركة أرادَ لرؤية هذا المشروع المرموق يتحول إلى واقع على الأرض خلال المستقبل القريب)). وتمت المباشرة بأعمال تصميم المشروع بجوار منطقة مركز دبي المالي العالمي، وسيكشف النقاب عن جميع التفاصيل في وقت لاحق.

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