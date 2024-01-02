اقتصاد الإمارات ينطلق نحو آفاق أرحب في 2024

يدخل اقتصاد الإمارات العام الجديد ((2024)) بآفاق أرحب وتوقعات إيجابية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

توقعات متفائلة تؤكدها المؤسسات والبنوك الدولية بأن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً خلال العام الجديد، حيث تلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة وجهود متواصلة لتطوير قطاعات السياحة والبناء والعقارات، وتحسين بيئة الأعمال.

وتمضي دولة الإمارات بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية.

توقعات

ويتوقع البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر في نوفمبر الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.7% في 2024 من 3.4% في 2023، بينما توقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.8% وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6 في المائة في 2024.

ويقدر صندوق النقد الدولي من جهته نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2024، من 3.4% في 2023، وأن تشكل الحسابات الجارية نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2023، و7.7% في 2024، مشيراً إلى التطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال في الإمارات، التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

وتوقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3% في 2024، مع تبني الدولة رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصادها وزيادة متانتها النسبية، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري.

وكانت مؤسسة ((أوكسفورد إيكونوميكس)) البريطانية كشفت في حوار مع ((وام)) عن تسارع زخم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024، بينما توقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4% في 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، التي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.

وقدر بنك ((يو. بي. إس)) السويسري لإدارة الثروات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2024، معرباً عن تفاؤله بشأن آفاق النمو على المدى المتوسط، وذلك نتيجة الطلب القوي على الصادرات النفطية واستثمارات الطاقة، حيث توقع توسعاً قوياً في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5%.

من جانبها، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط ((أوبك))، في تقريرها الشهري الأخير، أن تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات أداءها القوي في العام 2024، ما سيسهم في استمرار نمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات تشير إلى زخم مستمر مدعوم بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لأسباب، من بينها الدعم الكبير لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة القائمة، والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ لاحقاً للاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية المبتكرة. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33%، والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنة مع عام 2022.

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