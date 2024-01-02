بتكوين تتجاوز مستوى 45 ألف دولار

ارتفعت بتكوين 3% أمس لتتخطى حاجز 45000 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وذلك في بداية قوية للعام الجديد لأكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، ووسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريباً على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.

ولامست بتكوين أعلى مستوى في 21 شهراً عند 45386 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت إيثريوم 1% إلى 2376 دولاراً.

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