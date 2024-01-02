بتكوين تتجاوز مستوى 45 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت بتكوين 3% أمس لتتخطى حاجز 45000 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وذلك في بداية قوية للعام الجديد لأكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، ووسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريباً على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.
ولامست بتكوين أعلى مستوى في 21 شهراً عند 45386 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت إيثريوم 1% إلى 2376 دولاراً.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN02012024000110011019ID1107678574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.