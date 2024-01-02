النفط يقفز 2 % وسط مخاوف تعطل الإمدادات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس في الجلسة الأولى في العام الجديد، وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من الشرق الأوسط، وكذلك مع الآمال في ارتفاع الطلب الصيني.
وخلال التداولات، ارتفع خام برنت 1.58 دولار بما يعادل 2% إلى 78.62 دولاراً للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.21 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.56 دولار أو 2.2%.
وتوقع اقتصاديون ومحللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولاراً للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولاراً، مع توقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب؛ ومع ذلك يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية. وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن 4 ناقلات على الأقل تحمل الديزل ووقود الطائرات من الشرق الأوسط والهند إلى أوروبا تبحر عبر طريق أطول حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر.
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