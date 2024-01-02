النفط يقفز 2 % وسط مخاوف تعطل الإمدادات

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس في الجلسة الأولى في العام الجديد، وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من الشرق الأوسط، وكذلك مع الآمال في ارتفاع الطلب الصيني.

وخلال التداولات، ارتفع خام برنت 1.58 دولار بما يعادل 2% إلى 78.62 دولاراً للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.21 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.56 دولار أو 2.2%.

وتوقع اقتصاديون ومحللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولاراً للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولاراً، مع توقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب؛ ومع ذلك يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية. وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن 4 ناقلات على الأقل تحمل الديزل ووقود الطائرات من الشرق الأوسط والهند إلى أوروبا تبحر عبر طريق أطول حول أفريقيا لتجنب البحر الأحمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز