23300 شكوى لمشتركي الاتصالات بانخفاض 12 % في 2023

سجل العام المنقضي 2023 تراجعاً قدره 12% في إجمالي الشكاوى التي تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات من مشتركي الخدمات لتستقر عند 23300 شكوى، مقابل 26.1 ألف شكوى خلال عام 2022.

وأفادت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات بأن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 96.9% وحتى 98.6% وفق المشغلين، مقابل نسبة عامة بلغت 100% في عام 2022. وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم ((قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة)) أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن إغلاق الشكاوى في 2023 ارتفع ليتراوح بين 74.3% و79.8 % مقابل نسب تراوحت بين 59.5% و56.6% في العام السابق له، بينما استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام المنقضي عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6.4 و14% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وتطبق الهيئة منظومة متطورة بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات لتلقي شكاوى العملاء بشكل فوري، بما يقلص فترات الاستجابة. ويظهر التوزيع الشهري للشكاوى أن شهر ديسمبر سجل معدلاً نسبياً منخفضاً في عدد الشكاوى بإجمالي 1776 شكوى أغلق متوسط 73% منها من قبل المشغلين، وسجل شهر نوفمبر أقل معدل خلال العام بحوالي 1151 شكوى، وكانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ما بين 82 و90%، وظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى، تلاه أغسطس وسبتمبر حيث سجل كل منهما 2200 شكوى، فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى.

ويبلغ عدد مشتركي الخدمات قرابة 23 مليون مشترك وفق آخر نتائج المشغلين المالية عن الربع الثالث من العام، فيما ترتكز الحصة الأكبر من شكاوى القطاع في المعتاد في أنشطة الهواتف المتحركة والذي يحوز الحصة الأكبر بنسبة تفوق 88% من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة بإجمالي يناهز 20.5 مليون مشترك، ويشهد السوق تنافسية عالية بين المشغلين على تقديم كل الخدمات المحلية والتي تشمل أيضاً خدمات الاتصالات الأرضية الثابتة وخدمات الإنترنت عريض النطاق، والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الشكاوى مقابل إجمالي مشتركين يقارب 2.5 مليون مشترك.

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