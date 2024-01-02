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«دراجون أويل» تستهل 2024 بإنتاج الخام بحقل الوصل في مصر

1/2/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهلت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي 2024، بالشروع في إنتاج الزيت الخام من حقل الوصل ((شمال صفا))، والذي يعد أول اكتشاف نفطي للشركة في مصر.

وجاء تشغيل منصة الوصل البحرية بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر لحقل ((الوصل)) وإثر الانتهاء من عمليات تقييم البئر جنوب بلاعيم 293-5 أ تم وضعه على الإنتاج بمعدل أولي يبلغ 3000 برميل من الزيت الخام يومياً.

ويعد حقل الوصل ((شمال صفا)) الذي تم اكتشافه عام 2021 من جانب شركة دراجون أويل، أكبر الاكتشافات النفطية في منطقة خليج السويس خلال السنوات العشرين الأخيرة بمخزون بترولي تجاوز 95 مليون برميل على أقل التقديرات، وهو الأمر الذي حفز دراجون أويل على تبني مشروع طموح للإنتاج المبكر بإجمالي استثمارات يبلغ 200 مليون دولار.

وقالت دراجون أويل في بيان أصدرته أمس، إن نطاق الأعمال في حقل الوصل يتضمن إنشاء منصة إنتاج بحرية والقيام بإجراءات مثل مد خط للإنتاج وخط كهرباء لتشغيل مضخات إنتاج الزيت، بالإضافة إلى حقن المياه، لأجل الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة وتحقيق أعلى معدلات التنمية للاحتياطات الموجودة.

وتعتزم دراجون أويل استكمال أعمال تنمية حقل الوصل في أسرع وقت ممكن، من خلال ربط البئر الثانية جنوب بلاعيم 293-6 مع خط الإنتاج خلال منتصف شهر يناير الجاري، لأجل رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3000 برميل من الزيت الخام يومياً ليرتفع بذلك إنتاج المنصة البحرية إلى 6000 برميل من الزيت الخام يومياً.

وطبقاً للخطة المتفق عليها مع السلطات المصرية ستتولى دراجون أويل حفر 7 آبار جديدة خلال العامين المقلبين بهدف الوصول إلى 15000 برميل يومياً من الزيت الخام لحقل الوصل، بحسب بيان الشركة.

وأشار البيان إلى أن نجاح هذا المشروع هو تأكيد لجهود شركة دراجون أويل وحرصها على تقديم كل الدعم لتنفيذ واستكمال المشروع على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى حرص دراجون أويل على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة خلال عمليات التنفيذ، التزاماً منها بأهداف التنمية المستدامة وتطبيق عمليات الإصحاح البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكدت دراجون أويل، أن حقل الوصل يجسد حرص الشركة على دعم الاقتصاد المصري، واستعدادها لاستكمال مسار النمو والتوسع في السوق المصرية خلال العام الحالي، عبر تكثيف الاستكشافات والتوسعات في عدة مناطق .

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